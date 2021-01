Bibliotekerne i Gentofte er fortsat lukkede. Det er de frem til 17. januar. Pressefoto

Biblioteker er fortsat lukket land - men der er alligevel adgang til bøgerne

Den midlertidige lukning af bibliotekerne er lige som det meste andet forlænget til 17. januar 2021, men du kan afhente reserverede bøger på Hovedbiblioteket i begrænsede tidsrum

Villabyerne - 04. januar 2021 kl. 10:41 Kontakt redaktionen

Alle seks biblioteker i Gentofte er fortsat lukkede foreløbig til og med 17. januar 2021. Restriktionerne, som trådte i kraft 9. december 2020, er dermed forlænget. Gentofte Bibliotekerne er lukket for almindelig brug, og det er ikke muligt at lukke sig ind via selvbetjening på de seks biblioteker i lukkeperioden.

Ligesom i december måned vil der dog være mulighed for, at du ekstraordinært kan afhente reserverede bøger og aflevere materialer på Gentofte Hovedbibliotek i et begrænset tidsrum i hverdagene i nedlukningsperioden. Der vil være ekstraordinært åbent på følgende hverdage i det angivne tidsrum:

4. januar kl. 10-14

5. januar kl. 13-17

6. januar kl. 13-17

7. januar kl. 13-17

8. januar kl. 13-17

11. januar kl. 13-17

12. januar kl. 13-17

13. januar kl. 13-17

14. januar kl. 13-17

15. januar kl. 13-17

Du skal bruge indgangen fra Ahlmanns Allé 6 til aflevering og afhentning af materiale.

Dyssegård, Gentoftegade, Jægersborg, Ordrup og Vangede Biblioteker er fortsat lukkede. Er du bruger her, vil din reservation kunne hentes på Gentofte Hovedbibliotek.

Enkelte medarbejdere er til stede for at sikre, at gældende restriktioner overholdes. Det er kun muligt at benytte selvbetjening til udlån og aflevering. Har du brug for vejledning fra en bibliotekar, så skal du ringe på hverdage mellem 10 og 14 på 3998 5800 eller skrive til bibliotek@gentofte.dk.

