Se billedserie Jesper Marcus (K) har været formand i opgaveudvalget ?Det grønne Gentofte?, hvor Astrid Hall også sad. Foto: Kathrine Albrechtsen

Send til din ven. X Artiklen: Bevarelsen af grønne bælter: Ny lokalplan vil afvise fast hegn og mure Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bevarelsen af grønne bælter: Ny lokalplan vil afvise fast hegn og mure

Anbefalingerne fra opgaveudvalget 'Det grønne Gentofte' blev mandag aften godkendt af kommunalbestyrelsen. Næste skridt er en ny lokalplan

Villabyerne - 02. oktober 2020 kl. 11:45 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Har du bemærket, hvor mange grønne hække, der er på din vej? Er der flere, som har skiftet dem ud med et fast hegn eller en mur?

Ifølge opgaveudvalget 'Det grønne Gentofte' er flere grundejere begyndt at vælge de levende grønne hække fra, hvilket har fået de 15 medlemmer af udvalget til at nedskrive anbefalinger, som sikrer, at Gentofte Kommune bevarer deres grønne bælter på vejen.

"I dag er det stadig en grøn kommune at færdes i, og det vil jeg gerne være med til at bevare. Der er et større perspektiv i de her anbefalinger end bare vores egen lille stykke have og vej. Med det her er vi med til at sikre, at det, som vi elsker ved kommunen i dag, også er der om 100 år," siger kommunalbestyrelsesmedlem og formand for opgaveudvalget Jesper Marcus (K).

Som et eksempel på en af kommunens smukke grønne hække og bevaringsværdige træer, har han inviteret Villabyerne ned på hjørnet af Holmegårdsvej og Ørnekulsvej. Medlem af opgaveudvalget og arkitekt Astrid Hall er også mødt op.

"Jeg elsker at færdes i det grønne og at følge årstiderne, som skifter. Naturen giver mig en ro," siger hun og fortsætter:

"For mig handler det ikke om at udskamme faste hegn og mure, men fremadrettet at bevare den grønne naturop­levelse, når man går rundt i vores kommune."

Nej til hegn Opgaveudvalgets anbefalinger lyder, at man som hovedregel planter levende hegn i skellet langs vejen, og hvis man ønsker et fast hegn, der er højere end 1 meter, skal det opføres mindst 1 meter tilbage fra vejskellet, og man skal beplante arealet mellem vej og hegn, så vejens grønne udtryk bevares.

Ifølge de to medlemmer var der stor enighed i opgaveudvalget om at anbefale en lokalplan, der sætter en stopper for flere hegn og mure i fremtiden.

"I de ting, man omgiver sig med hver dag, tænker man sjældent over det, men vi håber, at folk vil begynde at kigge sig omkring og se, hvor flot og grønt, der er i kommunen. Og at vi skal blive ved med at bevare og udvikle det," siger Jesper Marcus.

I tidens løb er der blevet plantet mange træer, som er blevet store og flotte og er med til at give de områder, de står i, en særlig karakter.

Nogle af dem er tilmed gået hen og blevet bevaringsværdige. I primo 2020 havde kommunen omkring 1.280 bevaringsværdige træer. Hvis det stod til opgaveudvalget, bør der udpeges endnu flere træer samt plantes nye.

"Vi skal passe rigtig godt på de store og flotte træer i villakvartererne. De er smukke og giver variation rent visuelt. Og så er de samtidig vigtige i forhold til klimatilpasning og som levesteder for fugle og smådyr," siger Astrid Hall.

Dilemma Et af de store diskussioner i opgaveudvalget var, hvor grænsen går mellem det offentlige og private?

"Men vi fandt grænsen der, hvor det handler om, hvad vi giver til hinanden. Vi er ikke smagsdommere, der står inde i folks haver, men vi har heller ikke tænkt på den enkelte grundejer, men derimod har vi tænkt på det store helhedsindtryk, når man går rundt i kommunen," siger Jesper Marcus.

Dilemmaet for opgaveudvalget var også, om anbefalingerne blev for indgribende.

"Den første følelse var, om det var noget, som man skulle blande sig i, men det handler for os om at bevare det, der er. Hvad der er af faste hegn og mure i dag, ændrer vi ikke på, men de fremtidige hegn skal fremover være levende," siger Jesper Marcus.

Kommunalbestyrelsen har med udgangspunkt i anbefalingerne udarbejdet en lokalplan, som nu skal igennem den demokratiske høringsproces.

"Som opgaveudvalg har vi ikke afdækket alle problemstillinger eller uhensigtsmæssigheder. Nu må vi høre, hvad borgerne siger til forslaget. Det er jo en vigtigt del af en demokratisk proces," siger Jesper Marcus.