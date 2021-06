Se billedserie Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti, klar til at holde tale for Hans Toft. På billedet ses i midten borgmester Michael Fenger (K), og til højre, Michael Ziegler (K), konservativ borgmester i Høje-Taastrup.

Send til din ven. X Artiklen: Bevæget borgmester: - Jeg glemmer jer aldrig, det er helt sikkert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bevæget borgmester: - Jeg glemmer jer aldrig, det er helt sikkert

Køen var lang for at sige farvel til Gentoftes borgmester gennem næsten tre årtier

Villabyerne - 30. juni 2021 kl. 16:42 Af Jesper Bjørn Larsen (tekst) og Kathrine Albrechtsen (fotos) Kontakt redaktionen

Allerede kl. 14.10 strakte køen af folk, der gerne ville sige et ordentligt farvel til Hans Toft, sig langt ud af teltet foran Gentofte Rådhus.

Og det blev en bevæget torsdag eftermiddag for både borgmesteren og hans hustru Lisbeth, der måtte tørre flere tårer væk fra kinderne, da de mange videohilsener fra nær og fjern blev afspillet på storskærme.

Første taler på podiet var Søren Pape Poulsen, formanden for Det Konservative Folkeparti.

"Jeg er selvfølgelig ærgerlig over at sige farvel til en så god og stærk borgmester, som du har været, men du kan være stolt, Hans. De mange flotte valg er ikke kommet af sig selv, du har simpelthen knoklet fra tidlig morgen til sen aften i alle årene, og du står altid på borgernes side. Du er et pragteksemplar på, hvordan man vinder borgernes støtte, tillid og respekt," roste partiformanden, der også kaldte Gentoftes nu tidligere borgmester for både ydmyg og kompromissøgende.

Til den nye borgmester havde han også en hilsen:

"Michael, du skal selvfølgelig finde din helt egen stil. Alt det bedste til dig, både ved kommunalvalget og i den kommende tid."

Deler tebreve sammen Næste levende billede på podiet var den socialdemokratiske viceborgmester Søren Heisel (S).

"Magtarrogance og dovenskab følger ofte med absolutte flertal, men ikke hos dig, Hans. Ordentlighed, fællesskab og dygtighed har altid været nøgleord for dig. Du har altid givet givet alting 100 procent over for alle," sagde han.

Søren Heisel talte om et stærkt, personligt venskab og afslørede såmænd, at han ofte har delt tebreve med borg­mesteren i sene aftenstunder.

"Den største kompliment, du kan få fra en socialdemokrat, er at blive kaldt tillidsmand. Så tak, tillidsmand."

Partiformand er tryg Mens Københavns Drengekor sang fædrelandssange, trak Villabyerne Søren Pape Poulsen til side. Vi spurgte ham, hvor nervøs han egentlig er for, at manden, som 14.926 mennesker - flere end hver tredje stemmende Gentofte-borger - gav deres personlige stemme ved seneste valg, ikke længere er på stemmesedlen.

"Det er ikke rimeligt at forvente, at Michael Fenger skal få 15.000 personlige stemmer, men jeg føler mig meget tryg over måden, borgmesterskiftet sker på. Borgerne ved godt, at Gentofte er en veldrevet kommune, så jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at vi ikke også har borgmesterposten i Gentofte efter valget."

Nu var det blevet den nye borgmesters tur til at tage ordet, og han roste også Hans Toft i varme vendinger.

"De mest udsatte borgere har stået dit hjerte nær. Du er en ægte fuldblods socialkonservativ, der altid har sørget for at sikre ordentlig service til alle borgere. Og borgerne i Gentofte er i flere målinger målt til at være de meste tilfredse borgere, så du har skabt en fantastisk kommune. Og et fantastisk grundlag for os andre at arbejde videre på. Jeg har kun ét stort kritikpunkt. Borgerne har nogle meget høje forventninger til din efterfølger. Det kunne godt have været nemmere."

Dirigenten fik ordet Sidst på eftermiddagen var det så blevet Hans Tofts tur til at sige et par ord.

Han kaldte sig selv en slags dirigent, der måske nok havde fået orkestret til at spille i takt, men understregede, at Gentoftes mange kvaliteter i høj grad skyldes de enkelte "musikere".

"Den kommune, vi har skabt, havde ikke været mulig uden de 6.000 dygtige ansatte. Eller de mange ildsjæle i Gentoftes foreninger. Eller de mange dedikerede borgere. Stor tak til jer alle."

Gentoftes borgmester gennem 28 år sendte en sidste stikpille til Christiansborgs politikere.

"Hvad skal jeg sige til jer... (lang tænkepause)... tak til jer alle, som var de færreste. Det er jo faktisk kun vores konservative venner, vi har kunnet regne med," lød det halvspidst fra Hans Toft, der kritiserede det, han opfatter som en alt for tæt indblanding i lokale forhold fra landspolitikernes side.

"Men ved I hvad, venner. Vi klarer os på trods af dem. Tak til jer alle, tak for en dejlig dag. Jeg glemmer jer aldrig, det er helt sikkert."