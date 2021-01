Se billedserie Bestyrelsesformand Christen Monberg ser for sig, at Byens Hus skal sprudle af liv morgen, middag og aften.

Send til din ven. X Artiklen: Bestyrelsesformand har store ambitioner: Byens Hus skal boble af liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bestyrelsesformand har store ambitioner: Byens Hus skal boble af liv

Arbejdet med en ny helhedsplan for Byens Hus i Hellerup går nu i gang. Idéer modtages med kyshånd, forklarer bestyrelsesformand Christen Monberg, der vil have lugten af leverpostejsmadder ud af den gamle skole for at skabe et kulturhus, der skal danne ramme om en masse nye fællesskaber

Villabyerne - 21. januar 2021 kl. 08:51 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Allerede nu har en række foreninger hjemme i de hvide bygninger på Hellerupvej 20-26, der tidligere husede Den Internationale Skole, men potentialet for det, der nu er kulturhuset Byens Hus, er langt større.

Læs også: Børnejazz slutter jazzåret i Gentofte Jazzklub

Det mener Christen Monberg, der i efteråret blev valgt til formand for husets bestyrelse.

"Der er absolut et uudnyttet potentiale. Vi tror, der er et kæmpe behov for noget kulturelt i bredeste forstand og at der er mange, der gerne vil bruge huset," siger han.

"Vi bor i lidt af en soveby i hver vores kasse og kommer ikke hinanden så meget ved, så vi vil skabe nogle ting, der binder folk sammen i den her kommune."





Christen Monberg, bestyrelsesformand for Byens Hus Halvdelen af huset er i princippet ledigt og skal fyldes ud med aktiviteter. Christen Monberg står bag Repair Café Hellerup, der allerede har værksted i Byens Hus, og for ham er visionen at binde folk sammen på kryds og tværs i en slags moderne forsamlingshus.

"Min egen bevæggrund er, at jeg synes, det er så enormt spændende at lave fællesskaber. Det er det, der driver mig. Vi bor i lidt af en soveby i hver vores kasse og kommer ikke hinanden så meget ved, så vi vil skabe nogle ting, der binder folk sammen i den her kommune," siger bestyrelsesformanden.

Han gør sig drømme om at gøre huset til et fælles mødested, hvor man også bare kan svinge forbi og se, hvad der sker. Ideelt set skal det rumme en café eller et udskænkningssted, der kan agere samlingspunkt.

"Huset skal sprudle af aktivitet, og folk skal kunne gå rundt og kigge. Der skal være liv hele tiden. Morgen, middag, aften. Grundtanken er, at det skal være et venligt hus, der åbner sig," siger Christen Monberg.

Input til ombygning Nogle af de mange bygnin­ger på Hellerupvej bruges fortsat som midlertidige boliger til flygtninge, der har fået opholdstilladelse, men ikke har fundet bolig eller job endnu. Dem skal der stadig være plads til, ligesom der også er en del, der stadig bliver brugt som skole. Resten, som er to tredjedele af bygningsmassen, udgør Byens Hus, som Gentofte Kommune har bevilget seks millioner kroner til at få omdannet og optimeret.

Det er anlægskroner, murstenspenge, der skal bruges på at skabe en ny hovedindgang, der viser en bedre vej ind i huset, at renovere teatersalen og mange flere ting, som alle kommunens borgere inviteres med på råd til. I samarbejde med arkitektfirmaet arki_lab skal der det næste halve år laves en helhedsplan for Byens Hus.

"Vi vil lave den helt store plan for, hvordan vi får skiftet huset fra at være en gammel skole til et spirende kulturhus. Så før vi går i gang med at bruge de penge på at renovere for eksempel mødelokaler, har vi brug for at vide, om de mødelokaler ligger rigtigt," forklarer daglig leder i Byens Hus, Lærke Harbo.

Den nuværende brug af huset skal kortlægges, og så håber hun at få rekrutteret kommende foreninger og arrangører ind i projektet, så de kan være med til at sætte deres præg på det.

Ligesom huset skal være borgerdrevet, så skal helhedsplanen også laves i samarbejde med borgerne. Allerede nu er der gang i fokusgruppemøder, diskussioner og workshops, og det fortsætter hen over de næste måneder.

"Det skal være et hus, der primært er drevet af borgernes initiativer. Det er afhængigt af, at der er nogle borgere, der har lyst til at putte noget aktivitet ind i huset. Næste proces er et større spil, der nu bliver online. Der skal vi identificere nogle problemstillinger og konkurrere om at finde de gode løsninger. Det skulle gerne være med til at give arkitekterne en masse information om, hvad det er, der er drømmen. Hvad håber borgerne på, huset skal være," siger Lærke Harbo.

Hun håber på at få 60 personer med i 'spillet', der altså foregår virtuelt den 4. februar fra 16-19. Det er arki_lab, der står for det, og de har erfaring med at afholde det online.

relaterede artikler

Ny udstilling i Byens Hus 26. november 2020 kl. 23:19

Jazz-anmeldelse: Mellem palmer og skyskrabere 13. november 2020 kl. 14:01

Jazz og afrobeat smelter sammen i Byens Hus 06. november 2020 kl. 14:00