Se billedserie Sabotage mod Taastrup Maskinsnedkeri den 27. september 1943. Virksomheden arbejdede udelukkende for værnemagten med fremstilling af møbler. Sabotagen blev udført med stearinlys og benzin. Værkstedet nedbrændte fuldstændigt. De brændte bygninger set fra sydvest. Billede fra Rigsarkivet.

Send til din ven. X Artiklen: Besættelseshistorie: Da bomberne sprang i Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besættelseshistorie: Da bomberne sprang i Gentofte

Se hvor modstandsbevægelsen slog til med sabotageaktioner i Gentofte på nyt digitalt Danmarkskort lanceret af Frihedsmuseet

Villabyerne - 16. august 2020 kl. 15:01 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den danske frihedskamp var på sit højeste, ramte en række dramatiske sabotageaktioner Gentofte og Hellerup. Er du nysgerrig på denne del af den lokale besættelseshistorie, så har Frihedsmuseet lanceret et helt nyt, digitalt kort, hvor man kan dykke ned i industrisabotage-aktioner og nedkastninger i Nordsjælland under 2. Verdenskrig. Det er muligt at søge helt ned på specifikke vejnavne, så du kan gå på opdagelse i historier fra dit eget nabolag.

En af de adresser, man kan se billeder fra og læse om, er Søgaardsvej 52, hvor radiofabrikken American Apparate Co. lå. Fabrikken blev angrebet den 9. november 1943.

Ifølge det historiske atlas havde Holger Danske-gruppen to dage før forsøgt at sabotere fabrikken, men måtte efter en ildkamp med sabotagevagterne trække sig tilbage. De anlagde derfor en ny taktik. I stedet for at forsøge at komme ind på fabrikken og placere bomberne på de enkelte maskiner, blev fabrikken angrebet frontalt med et bombehold, der kastede bomberne ind gennem vinduerne, mens et skyttehold med pistol­ild forhindrede sabotagevagterne i at komme i skudstilling.

Frihedsmuseet o Åbningstiderne mandag-søndag fra 10.00 - 17.00 fra juni-september og tirsdag-søndag fra 10.00 - 17.00 fra oktober-december



o Frihedsmuseet ligger i Churchillparken ved Kastellet i København



o Det er arkitekterne Lundgaard & Tranberg, der har tegnet det nye museum



o Bygningen og udstillingen er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden



Læs mere på: o Åbningstiderne mandag-søndag fra 10.00 - 17.00 fra juni-september og tirsdag-søndag fra 10.00 - 17.00 fra oktober-decembero Frihedsmuseet ligger i Churchillparken ved Kastellet i Københavno Det er arkitekterne Lundgaard & Tranberg, der har tegnet det nye museumo Bygningen og udstillingen er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus FondenLæs mere på: www.frihedsmuseet.dk Spræng- og brandbomberne blev kastet ind, og fabrikken udbrændte totalt. Fabrikken havde arbejdet for tyskerne, men gjorde det ikke på sabotagetidspunktet.

Det nye digitale danmarkskort blev lanceret i forbindelse med genåbningen af Frihedsmuseet 3. juli. Museet har udviklet et helt nyt digitalt kort, hvor de vigtigste industrisabotageaktioner samt alle nedkastninger af blandt andet våben og allierede agenter under krigen er oplistet.

Alle interesserede har mulighed for at søge i kortet, hvor det som nævnt er muligt at søge helt ned på specifikke vejnavne. Det fortæller museumsinspektør for Frihedsmuseet, Henrik Lundbak, der er ansvarlig for det nye kort.

"Kortet er tilgængeligt for alle, der måtte have lyst til at se, om der er sket noget i det område, hvor de bor. Eller i et andet område, de er interesserede i," siger han i en pressemeddelelse fra Frihedsmuseet.

"Frihedsmuseet er sat i verden for at dokumentere modstandskampen. En del af den rolle er at kortlægge de forskellige aktioner, som modstandsbevægelsen udførte i forhold til sabotage mod virksomheder, der producerede for tyskerne samt nedkastninger af våben og allierede agenter."

Når man dykker ned i de forskellige aktioner, kan man læse om, hvad der skete, og ofte vil det også være muligt at se billeder.

Ved industrisabotageaktionerne kan man finde den eksakte adresse, mens det for nedkastningsaktionerne er muligt at finde koordinaterne - disse aktioner fandt typisk sted på øde områder langt fra de befolkede byer.

Se kortet her Sabotage og nedkastningskort

Det nye Frihedsmuseum genåbnede 3. juli på Kastellet i København efter den ødelæggende brand i 2013.