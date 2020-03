Man kan godt forstå, at buschaufføren må have følt sig noget utryg.

Beruset mand iført sværd og hobbykniv ville ikke forlade bus

Klokken 23.10 blev det anmeldt, at en mand, der formentlig var meget beruset, ikke ville forlade en bus, der gjorde holdt ved Hellerup Station.En patrulje blev sendt til stedet for at gelejde manden ud af bussen, men ved patruljens ankomst kunne det konstateres, at han ikke blot var beruset og nægtede at forlade bussen, han havde desuden en synlig kniv siddende i bæltet, et sværd på ryggen, en hobbykniv i lommen og en hardball-pistol i bukselinningen.