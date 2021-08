Se billedserie Sidsel Marie Bøg er anerkendt som en af landets dygtigst hår- og makeupartister, og hun glæder sig til at give råd videre. Foto: Joachim Christensen

Berømt makeup-artist åbner sin første butik

45-årige Sidsel Marie Bøg har lagt makeup på alverdens kendisser. Nu åbner hun sin egen butik på Ordrupvej, hvor man også kan få konsultationer

Villabyerne - 03. august 2021

Solange, Kylie Minogue og en sovende Nelly Fur­tado er bare nogle enkelte af den lange række kendisser, der har været i hænderne på Sidsel Marie Bøg.

Hun er anerkendt som en af Danmarks dygtigste hår- og makeup-artister og har rejst verden rundt på opgaver til fotoshoots, stylinger og modeuger som den københavnske i den kommende uge.

Nu har hun netop åbnet butik på Ordrupvej 112 B. Den hedder Untold Secretz, lige som hendes mangeårige webshop.

"Med corona har jeg været bundet mere herhjemme, og det har slet ikke været så skidt. Man finder ud af værdien af sit område, jeg bor kun en kilometer herfra. Mange vil gerne have personlige råd, og nu synes jeg, tiden er moden til at bygge et fysisk univers på," siger 45-årige Sidsel Marie Bøg.

Butikken kommer til at være åben fra onsdag til lørdag med mulighed for at booke konsultationer eller blive stylet også mandag og tirsdag.

Det bliver fortrinsvis Sidsel Marie Bøgs medarbejdere, der er til stede i butikken, men hun vil også selv kunne bookes.

For hende gør det ikke den store forskel, om hun skal lægge makeup på nogle af verdens største sangerinder eller de lokale Gentofte-borgere.

"Det er bare fedt at kunne hjælpe mange med råd og vejledning, uanset om det er Kylie Minogue eller en fra området," siger hun.

Multiallergiker Sidsel Marie Bøg er både frisør og har taget en makeup-uddannelse. I alt har hun arbejdet over 23 år i branchen og lavet så godt som alt inden for hår og make-up, og før det var hun vært på slut-90'ernes musikprogram Puls.

Hun startede sin webshop Untold Secretz i 2012 som en konsekvens af, at hun selv er multiallergiker og langt fra kan tåle alle skønhedsprodukter.

"Jeg har selv haft megadårlig og sensitiv hud, og så tænkte jeg, at jeg ville dele ud af den viden, jeg selv har opnået," siger hun.

Produkterne i butikken er derfor økologiske, veganske og bæredygtigt produceret, og mange af dem har hun været med til at få til Danmark.

Hun kalder det en skrøne, at veganske produkter ikke performer lige så godt som andre slags, og hun opfordrer generelt folk til ikke at være bange for at prøve noget nyt.

"Nu har vi gået rundt i joggingtøj i et år, så nu skal vi også til at se godt ud. Det kan godt blive lidt for comfy cool ellers," siger hun grinende.

I butikken er der blandt andet hudplejeprodukter til både mænd og kvinder.

Butikken er allerede åben.