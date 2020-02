Se billedserie Landskabsarkitekt Sophy Høy og slotsgartner Michel Amsen på Vældegårdsvej, hvor der er blevet fældet, blandt andet for at gøre plads til en ny hæk. Foto: Gry Brøndum

Bernstorffsparkens træfældning vækker undren

Villabyerne - 28. februar 2020 kl. 10:26 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Hvorfor har de fældet så utroligt mange træer i Bernstorffsparken," skrev Nadia Ulendorf Thomsen til Villabyerne i sidste uge. "Det er helt vildt og supersynd, da skoven ikke længere er en skov, og det er sunde træer, der er fældet." Men det er nu ikke helt rigtigt, fortæller slotsgartner Michel Amsen og landskabsarkitekt Sophy Høy på en lille rundvisning i parken. For selvom det kan se voldsomt ud med de gigantiske bunker af opsavede stammer og grene i parken lige nu, så er det fortrinsvis farlige træer, der er fældet, som en helt almindelig del af parkens drift.

"Vi får de her henvendelser fra folk hvert år," siger Michel Amsen.

Foryngelse "Og vi må bare sige, at det altså er for at bevare og forynge skoven. Bernstorffs­parken er jo en have, hvor vi går efter at fastholde et bestemt udtryk; det er ikke en naturskov. Det ser måske frygteligt ud lige nu, men når man arbejder med skov, så arbejder man altså med et 250 års perspektiv," fortæller slotsgartneren og uddyber, at de fældede træer rundt om i parken primært er træer, der har været i risiko for selv at vælte eller gå ud på grund af fugtig jord, skader, svampe eller råd.

Og så er der hegnsprojektet ved Vældegårdsvej, som samme Nadia Ulendorf Thomsen har bemærket: "Vi bor på Vældegårdsvej, og langs vores vej inde i parken er der fældet virkelig mange træer. Før var skoven forholdsvis tæt, men nu kan man se Vældegårdsvej inde fra parken," skriver hun.

Orange plet Kommunens haveentreprenør er da også ved at laste afskårne grene og stammer på en lastbil, da Villabyerne kigger forbi. Stammerne ligger med et orange mærke på, som indikerer, at de har været mærket til fældning:

Kilde: Gentofte Kommune Bernstorff Slotshave eller Bernstorffsparken er anlagt i slutningen af 1760'erne i fransk rokokostil. Familien der ejede slottet og haven plantede mange eksotiske frugter og træsorter.Da Christian den 9. overtog haven i 1864 groede de der dog ikke mere.Den første kongelige haveinspektør Rudolph Rothe besluttede at haven skulle bevares som sjællandsk natur med store græsklædte sletter omgivet af typisk dansk skov og med herskabelig køkkenhave - præcis som den familie- og hundevenlige park fremstår i dag. "Her vil vi gerne have flere egetræer," fortæller landskabsarkitekten Sophy Høy:

"De tillader mere lys at komme igennem ned i skovbunden, hvilket fremmer biodiversiteten. Og så er der også lidt vådt her længere nede ad bakken, hvilket gør, at bøgen ikke står så godt i denne her skovbund, så derfor giver det mening at tynde ud i bøgetræerne netop her."

Bøgehæk Den primære årsag til fældningen i skovbrynet mod Vældegårdsvej er dog anlæggelsen af en bøgehæk, der efter naboernes ønske skal vokse sig tyk ud mod vejen. Og hækken kræver lys og luft, så man har måttet tynde ud i både yngre og ældre træer mod vejen.

Nede ved den store eng, hvor Sankt Hans-bålet blusser til midsommer, ligger en brændestabel i kæmpestørrelse med oversavne stammer. Mange af dem med over 100-150 årringe, og umiddelbart ser de ikke ud som om, de har været så syge endda:

Men det var de fleste af de fældede træer, fortæller Sophy Høy og Michel Amsen:

Gamle og svage "Vi er som sådan ikke interesserede i at fælde træerne, kun hvis de er svage, og det gavner skoven som helhed," forklarer de, og som slotsgartneren forklarer: "Hvis vi bare fryser skoven uden at tynde ud, så nogle træer får lov til at vokse sig rigtig store, så efterlader vi ingenting til vores efterkommere." Og Michel Amsen fortsætter:

"Ved at fjerne syge og ældede stammer i god tid, undgår vi også store stormfald, når vinden tager fat."

Det suser i trækronerne, mens vi går omkring og taler, og landskabsarkitekten Sophy Høy viser en stub, der står blottet ikke langt fra stien efter et fældet træ:

"Der er lidt råd i stammen her. Se det hul, der er inde i det," forklarer hun og piller i det våde ved i midten af stubben, der ganske rigtigt er trevlet og hult." Sådan et træ tæt på en sti kan jo også være farligt, hvis det vælter i en storm."

Næste stop for de store stammer er et kraftvarmeværk:

"Det er dårligt træ, så det kan ikke bruges til tømmer, men så kan det give lidt energi", siger Sophy Høy om de enorme bunker træ, der venter på at blive hentet ud af Bernstorffsparken.

"Det bliver denne her mængde skov, vi kommer til at fælde de næste år - vi har haft et vist efterslæb," siger Michel Amsen til de bekymrede borgere, der ærgrer sig over træfældningen.

Duehøgen Mens vi går rundt i Bernstorffs­parken med susen i trækronerne, hører vi spætterne i trætoppene, og Michel Amsen viser, hvordan man også flere steder lader gamle egestammer stå, selvom træet er dødt.

Det er gode levesteder for spætter og andre dyr, og så længe der er plads, og de ikke er til fare for parkens dyr og mennesker, bliver de ikke fældet.

Vi får øje på en stor hvid fugl helt oppe i toppen af et træ, fordi to små skader skræpper op rundt om den. Det ligner meget den ellers så sky duehøg, som man taler om yngler i parken. Den hvide fugl sidder majestætisk i trætoppen og tager sig ikke af, at småfuglene skælder den ud.

"Det ser måske frygteligt ud lige nu, men når man arbejder med skov, så arbejder man altså med et 250 års perspektiv"