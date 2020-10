Se billedserie Hedda Craner sender en appel til Gentofte Kommune. Bør Bent Fabricius-Bjerre - manden, som hun arbejdede for i næsten 30 år og som boede i Gentofte hele sit voksne liv - ikke få en vej eller et torv opkaldt efter sig? Foto: Jesper Bjørn Larsen

Bent Fabricius-Bjerre var det fineste menneske, jeg har kendt

Hedda Craner arbejdede for Bent Fabricius-Bjerre i næsten 30 år. Hun opfordrer Gentofte Kommune til at give manden, der boede i Gentofte hele sit voksne liv, en mindesten eller en buste

22. oktober 2020

Hvordan påvirkede hans død dig? Fem uskyldige ord, men det spørgsmål, de former, lander hårdt. Heddas øjne fyldes med tårer.

"Den påvirkede mig meget. Det var ligesom en epoke, der sluttede..." Pause.

"Der var så få mennesker som ham. Du finder ikke chefer af hans kaliber længere. Han var det fineste menneske, jeg har kendt," siger hun så.

Det er store ord. Du har også haft en mand, som du har fået et barn med...

"Ja. Men jeg mener det."

Så du græd, da han døde?

"Det gjorde vi sgu da alle sammen, og vi ringede rundt for at trøste hinanden."

"Vi" er den gruppe af tidligere ansatte i Metronome, Bent Fabricius-Bjerres mangeårige selskab, som Hedda Craner stadig ses med.

"Jeg kan slet ikke holde ud, at han ligger på de ukendtes kirkegård. Det, at jeg ikke har et sted at gå hen og mindes Bent, gør mig utrolig ked af det," siger den 74-årige kvinde, der bor på Ericavej i Vangede.

Tjente penge på dåsemusik I 1969 søgte og fik Hedda et job som sekretær hos Metronome Music på Vibevej i Københavns nordvestkvarter. Selskabet var en del af det konglomerat, der også talte Metronome Records, Metronome Studio og Metronome Kassette.

Fra sin forbindelse til Warner Music Group i USA havde Bent Fabricius-Bjerre et par år før fået rettighederne til muzak i Danmark. Instrumentalindspilninger af tidens hits og alskens underholdningsmusik, som via tre store båndmaskiner i døgndrift blev transmitteret til stormagasiner, forretninger og hoteller over hele Danmark via telefonnettet.

Kort om Bent Fabricius-Bjerre Bent Fabricius-Bjerre (født 7. december 1924 på Frederiksberg, død 28. juli 2020 i Gentofte) var en dansk pianist, komponist og forretningsmand.



Han har skrevet musikken til en lang række film og tv-serier, bl.a. Olsen-Banden-filmene, 'Forelsket i København', 'Poeten og Lillemor' og 'Matador'.



I 1962 havde Bent Fabricius-Bjerre i USA stor succes med singlen 'Alley Cat', der var skrevet som kendingsmelodi til tv-serien 'Omkring et flygel', hvor han var vært. Han vandt en amerikansk Grammy for nummeret.



Bent Fabricius-Bjerre har bl.a. udgivet bøgerne 'Tanker ved tangenterne', en uhøjtidelig og anekdotisk skildring af et aktivt liv med musikken som det faste omdrejningspunkt, og 'Klaver med mer', hvor læserne får et indblik i den danske underholdningsbranche i anden halvdel af det tyvende århundrede.



Samtidig installerede selskabet det nødvendige udstyr til brugerne, herunder anlæg og højttalere, og det blev en ganske indbringende forretning.

Som den forudseende forretningsmand, Bent Fabricius-Bjerre var, indså han - ikke mindst på baggrund af den stigende kritik af "dåsemusikken" - at der måtte andre boller på suppen. Via Sonet Music og Saga Film og sin forbindelse hos Warner erhvervede han rettighederne til en masse danske og udenlandske film og oprettede Metronome Video. Som noget helt nyt leverede selskabet videopakker til hotelbranchen på månedlig lejebasis. Igen en stor forretningssucces.

"På det tidspunkt var Bent ikke min direkte chef, men han var altid til stede. Man kunne altid komme i kontakt med ham. Han lyttede med interesse, når vi kom med nye ideer. Det var ikke altid, de faldt i god jord, men man var altid velkommen. Han havde fingeren på pulsen og en eminent næse for gode forretninger, som sjældent svigtede ham. Han var en formidabel forretningsmand, men uden at gøre et stort nummer ud af det. Han gik altid stille med dørene. Aldrig med store armbevægelser," mindes Hedda.

Efterhånden fik hun flere og flere opgaver for Bent Fabricius-Bjerre, der belønnede hendes flid og loyalitet med stadig mere ansvar.

"Som chef var han meget tryghedsskabende. De mennesker, han omgav sig med, fik stor tillid. Han indgød tillid, du kunne stole på ham. Han forventede som en selvfølge, at vi ydede vores bedste, ligesom han selv altid gjorde. Og netop den indstilling gjorde, at han fik en stab af loyale og flittige medarbejdere, der aldrig var bange for at give den en ekstra skalle, når det var nødvendigt. For vi var stolte af det, vi lavede, og vi vidste, at der blev sat pris på vores indsats."

Hjalp sine folk Hedda Craner fortæller, at Bent Fabricius-Bjerre også havde et helt enestående blik for detaljer.

"Hvis en af os ikke havde det så godt, havde han en sjette sans. 'Er der noget, jeg skal vide', spurgte han. Det var ikke sådan, at man så satte sig ned og delte alle sine inderste tanker med ham, for han var meget privat. Men hvis han hørte om et problem, søgte han helt automatisk efter løsninger. Hvis han på nogen måde kunne løse problemet, gjorde han det. Han hjalp virkelig folk, men det gik han også stille med."

Som eksempel fortæller Hedda om sin veninde og daværende kollega, der først efter Bent Fabricius-Bjerres død fortalte hende, hvor meget han havde hjulpet, da hun stod midt i en svær skilsmisse og stirrede ned i en økonomisk afgrund. Bent Fabricius-Bjerre gav hende øjeblikkeligt en lønforhøjelse og hjalp oven i købet med at tale med banken. "Men det må du ikke skrive," siger Hedda, "for jeg vil gerne være tro mod Bents ånd."

"Han havde et hjerte af guld. Han ville gøre ALT for de mennesker, han havde tillid til. Jeg har arbejdet for mange chefer i mit liv, men jeg har aldrig haft en chef som ham," tilføjer hun.

Ifølge Hedda hændte det i Metronome, at der blev ansat en medarbejder, som ikke rigtigt forstod konceptet og som måske hellere ville køre sololøb på bekostning af fællesskabet. Bent Fabricius-Bjerre brød sig ikke om at fyre folk, men så skete der noget andet.

"Nye medarbejdere, og de kom jo hele tiden, fordi Bent hele tiden udvidede sine aktiviteter, blev altid budt velkommen, og de allerfleste fandt meget hurtigt deres rette hylde og lod sig med glæde integrere i flokken. De andre fik med personalets mellemkomst færten af, at de var landet det forkerte sted og fandt derfor hurtigt andre græsgange. Vi sørgede for at gøre livet surt for de uduelige," smiler Hedda.

Påholdende og large Hedda Craner beskriver Bent Fabricius-Bjerre som påholdende og large på samme tid. På journalistens arketypiske forlangende af et eksempel, skal hun ikke bruge lang tid på at hive den helt rette artefakt frem fra erindringens hylder.

"Der var engang, hvor jeg og en kollega havde puklet som heste. Vores nærmeste chef syntes, vi havde fortjent en belønning, så han inviterede os ud for at se på en skarvkoloni på Sydfyn, et ret fantastisk sted, der var helt hvidt, fordi fuglene havde skidt det hele til. Om aftenen inviterede han os på Falsled Kro, hvor vi skulle have en 10 retters menu med forskellige vine til alle retter. Det var en vidunderlig, uforglemmelig aften. Bagefter fik vi kaffe og cognac i pejsestuen. Da vi fik regningen, røg det ud af munden på mig, 'Gud ved, hvad Bent siger til det'? Da han senere så regningen, sagde han bare, 'det kunne jeg aldrig selv drømme om', men øjeblikket efter var det glemt. Bent spiste altid kun en skål salat, når han var ude. Og det eneste, han drak, var et glas rødvin. Han hadede spiritus. Al den druk, der var i musik- og filmbranchen bød ham meget imod."

Var han nærig?

"Aldrig nogensinde. Vores chef fik heller ikke skældud, for Bent vidste godt, at vi havde puklet."

Forfremmet i filmselskab I 1978 så Bent Fabricius-Bjerre igen muligheden for at udvide sine aktiviteter med produktion af spillefilm med støtte fra Det Danske Filminstitut. Han flyttede hele firmaet ud til Søndermarksvej i Valby og købte samtidig Constantin Film Distribution, som havde til huse samme sted, og som nu kom til at hedde Warner & Metronome Film.

"Hold da op, hvor kan man opnå meget, hvis man bygger en tillid op med sine ansatte, som han gjorde. Det kan jeg jo se i alle de andre firmaer, jeg har arbejdet. Bent var en fuldstændig forbilledlig chef. Han havde også en legende tilgang til livet. Han var yngre end alle os andre af sind."





Hedda Craner Hedda Craner Den første spillefilm var 'Lille Virgil og Orla Frøsnapper' (1980), og siden fulgte en lang række filmsucceser, som sluttede med 'Den eneste ene', som fik premiere i 1999 et par år efter, at han havde solgt virksomheden.

Bent Fabricius-Bjerre havde brug for Hedda Craner til at holde styr på alt det praktiske, så hun blev en slags producer­assistent, der bl.a. stod for at udfærdige kontrakterne med skuespillerne. Hun blev i selskabet - der også producerede masser af tv, da TV2 så dagens lys i 1988 - et par år efter, Bent Fabricius-Bjerre havde solgt det. Men det var slet ikke det samme længere. Meget af hendes arbejdsglæde forsvandt.

"Da jeg arbejdede for Bent, kunne vi altid handle hurtigt, for han gav ansvar til os. Han stolede på os. Det skulle ikke forbi en masse chefer først, hvis vi fik en god idé. Med de nye chefer tog det pludselig tre måneder, før man fik svar på sine ideer."

Bent Fabricius-Bjerre fulgte altid med i, hvordan det gik hans tidligere ansatte.

"Vi var en gruppe veninder og tidligere ansatte, der mødte ham til Ældredage på Gentofte Rådhus. "Hej piger," sagde han, gav os alle et knus, og hentede så en buket blomster til os. Det var den, han selv lige havde modtaget. Jeg mødte ham også nogle gange i lufthavnen. Han kunne altid se på lang afstand, at det var mig, selv da han var langt oppe i årene. Jeg fik altid knus og kram. Han var meget varm, selv om han også var meget privat," fortæller Hedda Craner.

Bør mindes i Gentofte Hun vender tilbage til den kaliber, Bent Fabricius-Bjerre var som chef og det format, han havde som menneske:

Her har Bent Fabricius-Bjerre boet i Gentofte Sundvænget

Jægersborgvej

Esperance Allé

Ørnekulsvej

Kratkrogen

Hambros Allé

Jacobsens Allé "Hold da op, hvor kan man opnå meget, hvis man bygger en tillid op med sine ansatte, som han gjorde. Det kan jeg jo se i alle de andre firmaer, jeg har arbejdet. Bent var en fuldstændig forbilledlig chef. Han havde også en legende tilgang til livet. Han var yngre end alle os andre af sind."

Hedda har hørt, at det i Frederiksberg Bladet er blevet foreslået, at man mindes Bent Fabricius-Bjerre på Frederiksberg, hvor han blev født og voksede op. Men i hele sit lange voksenliv boede han i Gentofte Kommune, så hun mener, at Gentofte Kommune også bør mindes den store komponist og forretningsmand.

"Alle danskere kender ham. Han har givet så meget til så mange. Han har skrevet et utal af dejlige melodier, vi har slet ikke talt om 'Matador', 'Olsen-banden' og 'Poeten og Lillemor'... Kan han ikke få en mindesten eller en buste i Gentofte? Eller måske kunne man navngive en plads, et torv eller en vej efter ham? Hvad med at lave Femvejen om til Bent Fabricius-Bjerres Plads," foreslår hun og lyser op. "Femvejen er da et lidt kedeligt navn."

