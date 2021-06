Se billedserie Sådan ser logoet for den nye venneforening ud. Og der er skam både produceret postkort og plakater. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Bellevue Teatret har fået sin første venneforening

Den tidligere kinodirektør Erik Hamre har taget initiativ til at stifte 'Bellevue Teatrets Venner'. Han ved om nogen, hvor stor en forskel en venneforening kan gøre

Villabyerne - 10. juni 2021 kl. 11:35 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Da coronamørket havde indhyllet Bellevue Teatret mest - og udsigterne til publikum og kunstnerisk liv så allersværest ud - fik teatrets direktør, Pia Jette Hansen, en af den slags opringninger, der bestyrker troen på fremtiden.

Det var Erik Hamre, Gentofte Kinos mangeårige direktør, der spurgte, om det ikke var på tide, at Bellevue Teatret fik en venneforening? Han tilbød sågar at stå for alt det praktiske, så Pia Jette Hansen skulle sådan set bare tage imod.

"Erik ringede lige på det tidspunkt, hvor jeg sad fra tidlig morgen til sen aften og ringede til de gæster, der fik annulleret deres billetter, så det var en stor trøst i en kold tid. Jeg og Bellevue Teatret har været omgivet af så meget varme, så mange positive strømme af energi i det seneste halvandet år. Vi har virkelig kunnet mærke, at teatret betyder noget for folk," fortæller Pia Jette Hansen.

Erik Hamre, der solgte sin biograf pr. 1. marts 2020, dvs. lige inden coronakrisen lammede landet og lagde kulturlivet øde, er ikke i tvivl om, hvorfor kulturen har brug for en hjælpende hånd.

"Hvis der er noget, vi har lært under coronakrisen, så er det, at fælleskulturen ikke er en selvfølge. Der skal arbejdes for den. Hvis du ikke har nogle, der bakker den op, så kan den ikke klare sig. Så selvfølgelig skal vigtige kulturinstitutioner som Bellevue Teatret have en folkelig opbakning. Det giver mening, at der er en forpligtelse," siger Erik Hamre.

Elsker Bellevue Teatret Erik Hamre beretter, at han mødte en enorm positiv imødekommenhed fra alle på Bellevue Teatret, da han i januar 2020 skulle holde et specialarrangement på teatret sammen med Skovshoved Rotary, men det var såmænd bare den sidste dråbe i altruistens bæger. For han har længe elsket teatret i strandkanten.

"Jeg er simpelthen så fascineret af stedet. Vis mig et teater i landet, der har den beliggenhed, den arkitektur, den indretning. Det har så meget karisma og mange muligheder i sig. Jeg kan ikke køre forbi stedet uden at smile. Hvis ikke det teater fortjener al den lokale opbakning, det kan få, så er der ingen rimelighed til. Det har været en sand fornøjelse at se teatret blomstre under Pia Jette," siger Erik Hamre.

"Nej, nu må du stoppe, Erik, ellers bliver jeg forlegen," griner Pia Jette Hansen.

Vi spørger hende, hvad venneforeningen kommer til at betyde helt konkret for teatret.

"Den betyder, at vi føler os hjemme i området. Det er supervigtigt at have et fundament af lokal opbakning, nogle skuldre at læne sig op ad, så det er fantastisk at opleve den varme og velvilje," siger Pia Jette Hansen, der på den kommercielle front kan glæde sig over et flot billetsalg til den igangværende forestilling, 'Cykelmyggen Egon', der er blevet forlænget frem til og med søndag den 13. juni.

Teaterdirektøren er også glad for det enorme forsalg til 'Folk og Røvere i Kardemomme By', der som de fleste nok efterhånden ved, først spiller til jul.

"Vi har allerede solgt 11.000 billetter til 'røverne', det siger også noget om den opbakning, vi møder," siger hun.

Håber på tusind medlemmer Venneforeningen kommer til at fungere på den måde, at man betaler et årligt kontingent på 600 kroner, og så er man sikret en række eksklusive VIP-oplevelser eller rabatter, f.eks. 'Meet & Greet'-arrangementer, særforestillinger, mulighed for specielle pladser og den slags. Og så har Pia Jette Hansen et sted at gå hen, hvis hun har brug for en særlig støtte til teatret, f.eks. til indkøb af lækkert lys til salen.

Håbet er, at venneforeningen når op på 1.000 medlemmer - lige som Gentofte Kinos venneforening i øvrigt har det. Da den blev oprettet for tolv et halvt år siden, havde den en enorm betydning for Erik Hamre og hans biograf.

"Det betød alt for mig, for det gjorde, at biografen havde mulighed for at købe det digitale udstyr, der sikrede biografens overlevelse," mindes Erik Hamre, der er formand for bestyrelsen af Bellevue Teatrets Venner, der tæller fem andre medlemmer. Og han tilføjer:

"Vi har kun ét mål for venneforeningen, og det er at skaffe så mange medlemmer som overhovedet muligt."

Der er mulighed for allerede nu at tilmelde sig Bellevue Teatrets venneforening via teatrets hjemmeside.

"Vi holder en lille fest, når vi når 100 medlemmer," lover Pia Jette Hansen.

Cykeltricks på stranden Bellevue Teatret har tænkt sig at afprøve scenografien til den kommende forestilling 'Love Velo' på Bellevue Strand, det foregår søndag den 13. juni kl. 10.30 på stranden.

'Love Velo' er historien om Émile, (den franske cykelartist Serge Huercio, også kendt som Cykelmyggen Egon) en cykel-genbrugs-professor med oliesværtede, grønne fingre.

Émile bor i et mekanisk cykeltræ bygget af fund fra gamle cykelvrag, som også fungerer som en karrusel.

'Love Velo' har først premiere senere på sommeren, men man kan altså få en smagsprøve i den kommende weekend.