Nu kan du glæde dig til at høre Kasper, Jesper og Jonathan fortælle annekdoter og røverhistorier fra Kardemomme By. Pressefoto: Emilia Therese

Bellevue Teatret er klar med en daglig røverhistorie for de yngste

Den forhadte coronavirus fik i den grad slukket for forestillingen 'Den Evige Ild' på Bellevue Teatret. Faktisk nåede teatret kun at spille seks ud af de 30 planlagte forestillinger.

Men når verden ser sortest ud, så kan det hjælpe at finde et lille lyspunkt. Teaterdirektør Pia Jette Hansen har i hvert fald forsøgt at tænke lidt ud af boksen.

Inspireret af de mange videoer, der lige nu retter sig mod børn og voksne, der skal forsøge at få en hverdag derhjemme til at fungere, lancerer Bellevue Teatret nu dagens røverhistorie. Et lille frikvarter på 10 minutter, hvor man kan blive lidt klogere på livet i Kardemomme By set fra røverhulen.