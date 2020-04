Bellevue Teatret arrangerer drive-in koncert med Wafande

"Vi har ment, for ikke at være nødsaget til at skulle benytte hjælpepakkerne til en aflysning, at der ligger et større samfundssind i at forsøge at flytte koncerten til glæde for de familier, der allerede har købt billetter. Der er de sidste uger blevet arbejdet ihærdigt for, at alle aftaler og forholdsregler er talt godt igennem og kommet på plads. Også Gentofte Kommunes kulturpulje har bidraget til, at det kunne lykkedes. I det hele taget har alle været helt fantastiske i dette samarbejde," siger Pia Jette Hansen.