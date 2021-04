En psykisk sårbar pige har anklaget en mand med tilknytning til Charlottenlund Travbane for gentagne seksuelle krænkelser og voldtægtsforsøg. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Aytunc Oylum/lucid_dream - stock.adobe.com

Trods protester fra forsvareren blev der mandag ved Retten i Lyngby læst op af sms'er mellem den voldtægtstiltalte travmand og hans kone

Villabyerne - 28. april 2021 kl. 05:49 Af Kathrine Albrechtsen

Under det tiende retsmøde i sagen mod den 56-årige travmand fra Charlottenlund, der er anklaget for voldtægt, forsøg på voldtægt, seksuelle krænkelser og vold, var det tid for anklager Carina Erdogan at gennemgå sagens dokumentationer, herunder sms-korrespondancerne mellem travmanden og hans kone

Det protesterede forsvarer Christian Kirk Zøllner imod.

"Hvorvidt kan man dokumentere korrespondance mellem ægtefæller, når man (travmandens kone, red.) klart og tydeligt har meddelt retten, at man ikke ønsker at afgive forklaring. Hun har ikke anmeldt noget forhold, hun har ikke afgivet forklaring til politiet som forurettet, og der skal derfor ikke kunne tillades dokumentation fra sms-korrespondancen," sagde Christian Kirk Zøllner.

Efter et kvarters votering vendte de to domsmænd og dommeren tilbage og afviste hans begæring med henvisning til, at materialet allerede indgik i retssagen.

"Du kunne ikke nære dig"

Med en projektor blev sms'erne blæst op, hvorfra anklager Carina Erdogan læste de beskeder op, som tydeliggjorde en konflikt mellem ægteparret omkring den 17-årige pige.

I sms'erne skrev travmandens kone blandt andet:

"Hvorfor sletter du dine beskeder, som du sender til (pigens navn, red.)."

"Din mappe med slettede billeder er fyldt med (pigens navn, red.)."

"Skriver du til hende skjult på WhatsApp og sletter beskederne bagefter? Ja til det hele."

"Du kunne ikke nære dig fra pigebarnet i stalden."

"Du skjuler alt, hvad der har med tøsen at gøre. Forbered dig på, at du ikke kommer hjem til gensynsglæde, kys og kram."

"Det koster på hjemmefronten. Man kan ikke få det hele."

"Du har selv startet det. Hun er med dig over alt og hele tiden. Folk er begyndt at kommentere på det."

"Du skal ikke gå rundt nede i stalden med dig og hende alene til klokken halv seks om aftenen. Helt ærligt. Når det er Mikael, så er du hjemme, før du knap har mødt."

"Spørger du måske Mikael, om han vil med ind i stalden, så I kan stå og træde hinanden over fødderne."

"Tilbød du Niklas at læse godnathistorier?"

"(Pigens navn, red.) kan være sjov at have i stalden som legetøj (...) Du har selv bygget problemet op ved, at (pigens navn, red.) skal være der, hvor du er."

"Hvis hun er så uundværlig, burde du måske ikke skulle arbejde så meget i stalden."

Under retssagen har travmanden vidnet om, at han yderst sjældent var alene med pigen i stalden.

Kom ind under huden Under retsmødet blev også mails mellem travmanden og kontaktpersonen fra pigens hjemkommune fremlagt. Her skrev travmanden om den positive udvikling, hun gennemgik i stalden i forhold til hendes diagnose.

Den 17-årige pige beskrives i korrespondancen som meget indelukket. Hendes udfordringer med at kommunikere med andre og hvor let hun blev stresset, blev vendt. Med for mange mennesker omkring sig trak hun sig typisk ind i sig selv.

På travbanen blev hendes sociale kompetencer udfordret med mange mennesker i og rundt om staldene. Men i en senere redegørelse fra hendes hjemkomune blev det italesat, hvordan praktikken havde været afgørende for hende. Især på grund af relationen mellem hende og travmanden, som havde udviklet sig og gjort hende tryg i stalden.

"(Travmanden, red.) er kommet ind under huden på hende," står der i en redegørelse fra kommunen.

Nedgjort og krænket I en senere mail har pigen bedt om, at samarbejdet blev stoppet øjeblikkeligt på grund af mistrivsel, idet hun følte sig krænket og nedgjort af travmanden.

Efter pigens ønske ville hun have opsigelsen udformet neutralt, så det ikke virkede konfliktoptrappende, da hun gerne ville fortsætte sit arbejde med heste i en anden stald.

I anklageskriftets sidste punkt står travmanden tiltalt for at have slået, rusket eller skubbet til sin kone på parrets fælles bopæl i Charlottenlund.

Under retssagen har travmandens kone nægtet at vidne. Sms'erne mellem dem kunne derfor hjælpe med at belyse deres forhold.

I sms'erne, som anklager Carina Erdogan læste op i retten, skrev konen til travmanden, at hun ikke orkede at møde flere mennesker, som skulle spørge ind til uheldet med hånden:

"Hvorfor skal jeg lyve om, hvad der er sket i fordel til dig (...) Jeg fremstår som en klodset en, der vælter rundt derhjemme."

I en anden sms til ham skrev hun, at det blev værre og værre med hans voldelige reaktioner, og at alle havde advaret hende om det på forhånd.

"At du har kradsemærker i ansigtet er peanuts i forhold til, hvad du har udsat mig for gennem længere tid."

I andre sms'er til travmanden fortalte hun, hvordan han gav bank, når han blev modsagt.

På et tidspunkt har hun valgt at rejse fra ham. I den periode har hun skrevet til ham, at hvis hun var blevet, havde han gjort skade eller slået hende ihjel.

"Luk din forretning og få hjælp," står der i en sms til ham.

"Jeg vil ikke tilbage til en, som kaster ting i hovedet på mig og siger, at han vil slå mig ihjel."

I et svar til sin kone skrev travmanden, at han gerne ville arbejde med sine reaktionsmønstre, og han har sendt et screenshot af et behandlingstilbud med ordene 'Har du været voldelig over for dine nærmeste?'.

Onsdag 28. april er der procedure, inden dommer og domsmænd skal votere sagen. Domsafsigelsen er indtil videre berammet til onsdag 5. maj.

Sagen kort I april 2020 bliver en 55-årig mand fra Charlottenlund sigtet og varetægtsfængslet for grove seksuelle forbrydelser mod flere kvinder. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Manden har tilknytning til Charlottenlund Travbane, hvor flere af de seksuelle forbrydelser angiveligt er begået.

I perioden fra 1. juli 2019 til 20. december 2019 er han tiltalt for at have udnyttet en dengang 17-årig psykisk sårbar pige, som han var mentor og træner for. På næsten daglig basis har han ifølge anklageskriftet befølt pigens bryster, baller og kønsdele og har angiveligt mindst 70 gange stukket en finger op i pigen og tungekysset hende. Han er også tiltalt for to voldtægtsforsøg mod samme pige, der begge fandt sted under et ophold på et parisisk hotel.

Manden er også tiltalt for tre voldtægter mod en 17-årig pige tilbage i 2008.

Travmanden er også tiltalt for at have slået, rusket eller skubbet til sin kone, så hun pådrog sig skader på det ene håndled, samt for at kaste en genstand i hovedet på hende og tage kvælertag på hende, mens deres fælles barn var til stede.

I efteråret 2014 og i sommeren 2015 skulle han angiveligt have krænket en piges blufærdighed, som på det tidspunkt var under 15 år og i praktikophold i hans stalde ved Charlottenlund Travbane.

