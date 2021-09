Se billedserie Sådan ser bilforretningen ud i dag. Foto: Kathrine Albrechtsen

Bekymring blandt beboere: Toyota-forhandler vil bygge 17 boliger oven på bilhandel

Krogsgaard på Brogårdsvej i Gentofte ønsker at rive sin forretning ned for at lave en ny, større bebyggelse, der rummer både bilforhandler, parkeringskælder og 17 lejligheder

Villabyerne - 09. september 2021 kl. 06:48 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Endnu et stort boligbyggeri kan være på vej i Gentofte. På Brogårdsvej mellem Ermelundsvej og Søtoften har bilforhandleren Krogsgaard haft til huse siden 1959, og det ønsker virksomheden også at have fremover, men i en noget anderledes ejendom end den nuværende.

Krogsgaard har sammen med KRH Architecture fremsendt et forslag til en ny bebyggelse på Brogårdsvej 44 og 48 til Gentofte Kommune med anmodning om, at der udarbejdes et lokalplanforslag.

De vil nemlig rive den eksisterende ejendom ned for at opføre en helt ny. Den nye bebyggelse skal både have 1.000 kvadratmeter bilforretning i stuetagen, en parkeringskælder med 44 pladser og 17 lejligheder i to etager oven på forretningen. Der arbejdes med en højde på omkring 11 meter ifølge arkitektfirmaet.

"Vi vil gerne opføre noget, der er flot og inspirerende at kigge på og noget, der kan være et 'landmark' for Gentofte," siger Krogsgaards direktør, Thomas Madsen.

Han fortæller, at projektet startede med, at de gerne vil lave en fed forretning og at der selvfølgelig er økonomi i projektet, men det er ikke hovedformålet.

"Det er ikke den billigste model, vi vælger. Vi vil gerne lave noget, der er unikt og superflot, og det her er vores drømme, vi præsenterer. Det var min farfar, der flyttede forretningen fra Kampmannsgade i København til Brogårdsvej, så der er også noget historie i det. Projektet har været længe undervejs, og vi håber, folk kigger positivt på, at der sker noget i byrummet," siger han.

I det fremsendte materiale fremgår, at boligerne, der bliver kaldt 'townhouses' er tænkt som seniorboliger.

Mellem de 17 planlagte boliger vil der ifølge forslaget blive etableret en fælles taghave.

Kritik på borgermøde På et borgermøde om byggeriet mandag aften var der dog ikke lutter positive tilbagemeldinger til Krogsgaard og KRH Architecture. Borgere og naboer udtrykte bekymring om omfanget og højden på byggeriet.

"Gentofte Kommune er ikke nogen grøn kommune, og vores sø er et af de få større sammenhængende områder. Det vil blive belastet af meget, meget mere trafik. Det er jeg meget ked af," lød en borgerkommentar, mens andre kritiserede en for stor bebyggelsesprocent og planerne om en etageejendom i et boligkvarter.

I facebookgruppen 'Nej til ghetto og højhuse i Gentofte' er en underskriftsindsamling imod byggeplanerne på Brogårdsvej blevet delt. 520 borgere har foreløbig skrevet under.

Kommunalbestyrelsen skal nu på et fremtidigt møde tage stilling til, om der skal udarbejdes et lokalplanforslag på baggrund af anmodningen.

"Vi tager alt det her, I har sagt, med i vores beslutningsproces, og så kommer vi frem til, hvad vi synes er det rigtige om det her forslag," sagde borgmester Michael Fenger (K) som afslutning på borgermødet.