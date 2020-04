Befrielsen 75 år: Tyskerne i Gentofte

Under besættelsen fik Gentofte Kommune flere henvendelser angående muligheden for at indkvartere tyske soldater. For at holde tyskerne stangen tilbød kommunen Charlottenlund Fort, da stedet var totalt uegnet til indkvartering, og det endte derfor altid med, at tyskerne fandt alternative steder. Det var dog ikke helt muligt at undgå at huse besættelsesmagtens repræsentanter, og mindre grupper var indkvarteret forskellige steder i kommunen, for eksempel var der på et tidspunkt tyske soldater indkvarteret på Travbanen.