Formodede landssvigere på ladet af en lastvogn ved Maglegårdsskolen. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Befrielsen 75 år: Tiden efter krigens afslutning

For 75 år siden i mandags lød frihedsbudskabet, og jublen brød ud. Folk strømmede ud på gader og stræder, omfavnede hinanden, sang, rev mørklægningsgardinerne ned og brændte dem i gaden

Villabyerne - 06. maj 2020
Af Eva Greve Mortensen, Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Befrielsen var længe ventet - og kom for de fleste ikke som en overraskelse. Rundt om i de små hjem lyttede alle til radioen og fulgte med i nazisternes tilbagetog i Europa.

Det store spørgsmål var, om det blev Montgomery og briterne, der kom til at befri Danmark eller Zjukov og russerne. Og om det ville komme til kampscener med besættelsesmagten i Danmark. Ne­top væbnet kamp havde de såkaldte ventegrupper forberedt sig på.

Ventegrupperne var en slags undergrundshær, der opstod efter hærens og flådens internering og hjemsendelse efter den 29. august 1943 (Augustoprøret). Ventegrupperne bestod både af folk fra Forsvaret, modstandsfolk og civile uden tidligere militærtræning.

Arkivet har en erindring, der beskriver hvordan 1. kompagnis 2. deling forberedte sig på kamp mod besættelsesmagten. Delingens medlemmer fik blandt andet undervisning i våben- og sprængstoflære og lavede skydeøvelser i skovene ved daggry. Delingen blev også oplært i nærkamp med Jiu Jitsu.

Delingen havde lejet en sal i Gersonshus (boligblokken på hjørnet af Tranegårdsvej og Gersonvej) og trænede her kampsport to gange om ugen under navnet 'Gymnastikforeningen Atlet'.

Faktisk var en stor del af medlemmerne rekrutteret fra Hellerup Jiu Jitsu Klub samt fra KFUM-spejderne.

Organisationen af ventegrupperne var med opstarten i 1943 noget løs, men blev senere mere styret. I første halvår af 1944 oprettedes der i samarbejde med Danmarks Frihedsråd regions- og byledelser.

I henhold til en befaling, udsendt fra London juni 1944, skulle grupperne forholde sig i ro, indtil krigen kom til Danmark og herefter assistere de allierede tropper. Som bekendt overgav de tyske styrker sig uden kamp, så ventegruppernes primære indsats kom til at ligge efter befrielsen i forbindelse med interneringen af landssvigere, bevogtningsopgaver, etc.

Civilisterne i undergrundshæren blev hjemsendt gradvist hen over sommeren 1945.

Vikarer for politiet Civile borgere var også at finde i den midlertidige ordensmagt 'Vagtværnet', der havde overtaget politifunktionen i sidste del af krigen. Det danske politi blev sat fra bestillingen den 19. september 1944, fordi nazisterne mistænkte politiet for at være infiltreret af modstandsbevægelsen.

Efter arrestationen af politiet steg kriminaliteten voldsomt, og derfor oprettede man de kommunale vagtværn, der skulle opretholde ro og orden. Vagtværnets protokol fortæller om alt fra gadeslagsmål til tyveri og overfald.

I dagene omkring Befrielsen er der flere indlæg om rasering af lejligheder, hvor beboeren var "bortrejst" - kunne det være en stikkers flugt? Og masser af rapporter om skyderier, hjemmelavede bomber og stenkast mod huse.

De politibetjente, der var blevet arresteret og sendt til koncentrationslejre i Tyskland, var i ugerne op til Befrielsen på vej hjem til Danmark med 'De hvide busser', der var en redningsaktion rettet mod skandinaviske kz-fanger koordineret af den svenske diplomat Folke Bernadotte.

Betjentene havde primært siddet i Neuengamme og Buchenwald, hvor de med nød og næppe - og hjælpepakker fra Røde Kors - havde klaret tiden frem til redningsaktionen.

Lokalhistorisk Arkiv har en slags dagbog fra politibetjenten Børge Andersen, der sad i Buchenwald. Børge skrev i meget korte vendinger om dagens måltider, vacciner og sengetider. Men turen hjem i de hvide busser fik flere ord med på vejen.

Han skriver, at det er rørende at se folk vinke til busserne og stikke blomster ind gennem vinduerne til dem, når de kører igennem byerne. Heldigvis kom Børge hjem til familien i god behold og blev senere kendt under navnet 'Hellerups sherif'.

Regnskabets time I dagene efter Befrielsen kørte frihedskæmpere rundt i Gentofte og hentede stikkere og andre kollaboratører, der blev sat på en åben ladvogn og kørt til Maglegårdsskolen.

Maglegårdsskolen blev ligesom mange andre skoler anvendt som opsamlingssted for stikkere i de hektiske dage umiddelbart efter befrielsen. Her blev modstandsbevægelsens fanger interneret, inden de skulle videre til politistationen. Uden for skolen stod der hundredvis af folk og råbte af dem.

Journalisten Gunnar Hansen optog tilråbene der kom, da de tilfangetagne førtes i arrest. Vreden fik frit løb, og skældsord som svinehund, landforræder og møgdyr fløj gennem luften, samt opfordringer til at skyde fangerne på stedet.

Da der var kommet mere ro på gemytterne, startede det egentlige retsopgør. Der har i eftertiden været en del debat om, hvorvidt landssvigerne fik for milde eller for hårde straffe.

Kritikken gik på, at små forbrydere blev straffet hårdt, mens store slap billigere. Det kan muligvis forklares ved, at de mindre forbrydelser var juridisk simple og derfor kom for retten, da folkestemningen stadig var ophedet, mens de komplicerede sager tog flere år at forberede.

En af de store retssager, der fik meget dækning i dagspressen, handlede om næstformanden i Konservativ Ungdom i Gentofte, Ove Erik Christensen. Han havde modtaget penge fra Gestapo for at angive kammerater, der havde været involveret i modstandskampen.

Han fik i starten honorar per sag, men kom senere på fast gage af 125 kroner om ugen. Christensen var desuden tiltalt for dokumentfalsk og tyveri, og anklagerne gik efter dødstraf.

For Christensen var motivet penge - og ifølge ham selv - "en mulighed for at tjene Danmark". Ved retssagen vidnede nogle af dem, som Christensen havde angivet, blandt andre Carl Hincheley og Børge Outze, skaberen af Dagbladet Information.

Andre frihedskæmpere havde ikke overlevet Christensens stikkeri og var døde i Neuengamme koncentrationslejr. Christensen blev i 1947 idømt 20 års fængsel, men blev i 1952 benådet, hvilket faldt Børge Outze meget for brystet, og han udtalte i forbindelse med en folketingsdebat om benådning:

"Ove Christensen blev desværre ikke likvideret. Han modtog under sit fængselsop­hold musikundervisning på statens regning og uddanner sig nu i en provinsby til musiklærer. Det er utvivlsomt rigtigt, at han kan resocialiseres i den forstand, at han ikke stikker nogen - i det mindste ikke før, der igen er folk, der vil betale nogle hundrede kroner for hans venner og bekendte."

Tyske flygtninge på Gentoftes skoler og haller Folks retfærdighedssans blev i det hele taget sat på prøve i tiden efter Befrielsen. At man skulle overgive skolerne til tyske flygtninge, udfordrede rigtig mange forældre, der skrev harmdirrende læserbreve til Villabyernes Avis.

Nok var mange medfølende over for de trængsler, flygtningene havde været igennem, men man længtes efter en tilbagevenden til en normal skoledag uden undervisning i skiftehold pga. pladsmangel og med mange aflysninger.

Flygtningene kom til Gentofte i slutningen af april 1945 og var her indtil sommeren 1946. På landsplan var der ca. 200.000 flygtninge og 50.000 sårede tyske soldater.

I Gentofte var der i november 1945 ca. 4.300. En af dem var den 8-årige Siegrid Lehmann, som var flygtet med sin familie fra Østpreussen, da russerne kom. De blev indkvarteret i HIK's tennishal på Hartmannsvej.

Moderen fik tyfus, hvilket var udbredt i flygtningelejrene, men blev heldigvis rask igen. Siegrid skrev sine erindringer ned og sendte dem i 2010 til Lokalhistorisk Arkiv sammen med den poesibog, hun udfyldte, mens hun boede i HIK hallen.

Hun beskriver frygten for, hvordan moderens sygdom skulle udvikle sig, om de henved 1.000 mennesker i hallen, om gudstjenester, glæden ved en dukke i julegave og den mærkelige danske mad med skimmelost og rød fiskepølse. Flygtningelejren i HIK hallen blev opløst 16. juli 1946, og Siegrid og familien blev sendt til Aalborg.

Normalisering af samfundslivet

Den første tid efter Befrielsen var præget af problemer affødt af krigen, f.eks. fødevarerationering, den sovjetiske tilstedeværelse på Bornholm og alt det logistiske omkring de mange flygtninge.

Men lidt efter lidt vendte livet i Danmark tilbage til normalen. Danmark blev 5. juni 1945 optaget som FN's 50. medlem og blev på denne måde tilkendt en slags status som allieret pr. efterbevilling, hvilket også betød, at Danmark kunne modtage Marshallhjælp fra USA.

Det første folketingsvalg løb af stablen den 30. oktober 1945, og i marts 1946 forlod russerne Bornholm - nu var hele Danmark frit igen.

Du kan se de kilder, der danner baggrund for denne artikel i Lokalhistorisk Arkivs udstillingsvæg på Gentofte Hovedbibliotek, når biblioteket åbner igen.

