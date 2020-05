Se billedserie Lise og hendes søstre i de kjoler, der blev syet af den silkefaldskærm, moren ?k af en af sine brødre. Om halsen bærer pigerne det hjertesmykke, faren havde skåret til dem i Frøslevlejren. ?Det er den eneste gave, vi nogensinde har fået af ham,? fortæller Lise Freiber. Privatfoto.

Befrielsen 75 år: Mor var den sande helt

Det var Lise Freibers far, der som modstandsmand løb med hæderen efter krigen. Men det var hendes mor, som i virkeligheden fortjente den. På understøttelse sled hun sig gennem de fem onde år og sørgede for mad, tøj og masser af omsorg til sine iger

Man siger, at sandheden er det første offer i en krig. Man siger også, at det er sejrherren, der skriver historien.

Med de to klicheer i oppakningen har man et bud på, hvorfor sort og hvid dominerer paletten, når krigens historier skal fortælles. Måske er problemet, at vi kigger efter sandheden de forkerte steder?

Tag nu historien om Lise Freiber og hendes far, Robert Birch Hansen, og mor, Kirstine Birch Hansen. Faren var aktiv i modstandskampen i Holstebro. Blev taget af tyskerne og interneret i Frøslev-lejren. En vaskeægte helt. Moren gik bare derhjemme. Hvor svært kan det have været?

Drak lønnen op

Lise Freiber var syv år, da tyskerne besatte Danmark. Hendes far var 31 år, hendes mor 24. Hun havde to mindre søskende, Tove og Grete, der var henholdsvis 3½ og 2 år.

Robert var elektriker, men kom aldrig hjem, når han havde fået sin løn i den lille, brune kuvert. Så skulle der festes med kammeraterne. I flere perioder havde han en anden dame, han sov hos.

Mens der stadig var adgang til tobak, arbejdede Kirstine på Færchs Tobaksfabrik, hvor hun rullede cerutter.

"Mor forsørgede derfor hele familien inklusive far, og en dag, jeg kom hjem fra skole, stod mor på gaden foran alle vores møbler med mine små søskende, den ene i hånden og den anden på armen. Sat ud af Kongens Foged, fordi der ikke var betalt husleje," mindes 82-årige Lise Freiber, der i dag bor på Strandlund.

Robert og Kirstines ægteskab var langt fra lykkeligt. Faren følte sig tvunget ind i det, for moren var blevet gravid med Lise som 17-årig. Først som 18-årig - efter at have tilbragt næsten to år på et adoptionshjem sammen med Lise - blev Kirstine gift med Robert.

Begge forældre blev arbejdsløse under krigen. Faren fortsatte med at drikke sine sparsomme midler op, mens moren, der fik 24 kr. om ugen i understøttelse, tog sig af alle udgifter. Huslejen alene var på 46 kr. om måneden, så det efterlod 50 kr. til fem menneskers underhold.

"Mor samlede grankogler i skoven, som hun fyldte i to store sække. Og så solgte hun dem til de taxaer, der havde indbygget en gasgenerator. Hun fik 2 kr. for hver sæk, og så var der råd til millionbøf. Hun syede også for alle mulige mennesker. Kvinderne kom med deres mænds slidte skjorter eller gamle duge og gardiner, og så syede hun kjoler og nederdele og tjente lidt på det. På et tidspunkt fik hun natarbejde på en muslingefabrik ude ved vestkysten. Hun gik, efter hun havde lagt os i seng, og kom hjem tidligt om morgenen, blå af kulde. Fabrikken bestod af et interimistisk blikskur, hvor det trak ind gennem alle sprækker, og i toget hjem var der jo heller ingen varme."

Lises mor jamrede aldrig. Hun var født på landet, så hun var vant til det hårde, selvhjulpne liv. Når hun havde lidt sukker, smeltede hun det sammen med havregryn. Så fik pigerne da noget, der mindede om slik.

"Vi havde en god og tryg barndom, men vores far var aldrig hjemme. Når han endelig kom hjem, var han fuld og slog mor. Nogle gange solgte han ting fra hjemmet for at få råd til sin druk. Han solgte bl.a. mors fine sofapuder, som hun selv havde broderet.

Mor var en kærlig, opofrende kvinde. Jeg elskede hende meget højt. Jeg har tit tænkt på, hvor hårdt hun må have haft det under krigen. Men hun slog det altid hen, når vi talte om det i årene efter," fortæller Lise Freiber.

Gemte på sprængstof I 1943 begyndte faren at røre på sig i forhold til modstandskampen. Lise husker, at der kom flere mænd om aftenen, der lukkede døren efter sig ud til køkkenet.

En dag hørte hun sine forældre skændes. Moren råbte, at han skulle få fjernet det, der lå ude i køkkenskuffen. Det var ting til at lave sprængstoffer af.

Pludselig var Lises far helt væk. Moren sagde, han havde fået arbejde i en anden by. Han havde af modstandsbevægelsen fået besked på at søge arbejde hos tyskerne på Karup Flyveplads for at lave en skitse over de forskellige bygninger og deres placering.

Det samme gentog sig på flyvepladsen ved Lemvig, og senere blev han instrueret i at søge arbejde som elektriker på tyskernes betonstillinger ved Hanstholm.

På et tidspunkt fik faren besked på at gå under jorden, for han var blevet stukket. Efter et par måneder i skjul kom han hjem til sin familie kl. 2 om natten. Det var natten inden, familien skulle til bryllup i Esbjerg. Klokken 5 buldrede det på døren.

"Mor og vi tre grædende og bange børn blev beordret til at stå i entreen med to maskinpistolbevæbnede mænd foran os, mens to andre løb i hælene på far, der skulle have tøj på. Jeg kan stadig huske fornemmelsen af at stå og holde i mors nederdel," mindes Lise Freiber.

Efter forhør blev Robert sendt til Horserød. Da Frøslevlejren blev åbnet, kom han dertil. Det var heldigt, at han var elektriker, for det betød, at han ikke blev sendt videre. Han blev sat til at ordne og holde styr på radioforbindelserne og lyskasterne fra vagttårnet.

Efterhånden fik han neglet så meget materiale med tilbage til barakken om aftenen, at de kunne bygge en lyttestation under gulvbrædderne og lytte til BBC.

To gange mere skulle Lise opleve Gestapos brutale, natlige besøg. Der var det morens to brødre, de var ude efter. Den ene af gangene var onklen faktisk hjemme, men de tyske soldater lavede så meget larm med deres støvler og geværkolber, at de slet ikke hørte, at han bankede på hos overboen og blev lukket ind her.

Onklerne hjalp moren så meget, de overhovedet kunne. På et tidspunkt kom en af dem med to store heluldne, grønne slag, han havde hugget fra tyskerne. Alle stykker blev farvet blå i den store suppegryde, og så fik pigerne nye frakker. En anden gang kom han med en stor, lyseblå silkefaldskærm. Så fi k pigerne fine, nye kjoler.

Cigaretter i muffen På et tidspunkt fik Lise lov til at komme med sin mor til Frøslev-lejren for at besøge faren.

"Mor havde et billede i glas og ramme af os tre piger og spurgte, om hun måtte give far det, for hun havde fået besked på, at man under ingen omstændigheder måtte have gaver med. SS-manden hev billedet fra mor og flåede det op for at se, om der gemte sig et brev i bagbeklædningen. Nu blev mor lidt nervøs, for hun havde givet mig to pakker cigaretter i muffen og sagt til mig, at jeg skulle sige til far 'du kan tro, min muffe er dejlig varm, vil du prøve den'. I dag tænker jeg, hvor turde hun, men det lykkedes".

Da befrielsen kom, blev himmel og jord sat i bevægelse for at ønske faren velkommen hjem. Moren lejede gildesalen, og alle kvinderne i familien og naboerne var travlt beskæftigede med at lave mad, koge suppe i den store kedel i vaskehuset, lave lagkage og bage boller.

Alle kom med, hvad de kunne undvære af madvarer, for nu kom ejendommens helt jo hjem.

"Vi børn og veninderne sad uden for huset og sang Frihedssangen, mens vi spejdede efter en bil, eller hvad vores far kunne tænkes at komme i," fortæller Lise.

Men faren kom aldrig den dag. Eller dagen efter. En anden modstandmand, der havde siddet i Frøslev-lejren, sagde, at faren havde meldt sig som grænsevagt for alle de tyske flygtninge, der strømmede til Danmark og alle de soldater, der skulle den anden vej. En dag fortalte en anden modstandsmand, hvad der var den virkelige grund til, at der var gået et halvt år, uden at de havde hørt ét ord fra faren.

Han havde lært en pige at kende i Frøslev-lejren og boede sammen med hende i Padborg.

"Nu havde mor fået nok og skrev til far, at hun havde været hos sagfører og indgivet begæring om skilsmisse. Dét kunne få ham til at vende hjem, han var rasende, han skulle ikke skilles."

Havde Robert været ubehagelig før, blev han decideret ondskabsfuld nu. Volden blev værre, og Lise lå rædselsslagen i sin seng, mens hun hørte sin mor få bank ved gentagne lejligheder.

I ét tilfælde havde faren smækket moren ude efter tævene og havde sat sig ind for at lytte til sine grammofonplader. Moren kaldte på Lise.

"Jeg turde næsten ikke bevæge mig ud på gangen og forbi stuen. Da jeg endelig fik åbnet døren, stod mor fuldstændig tilsølet i blod. Alle hendes fortænder var væk."

Selv om faren aldrig havde vist hverken interesse eller hengivenhed for nogle af børnene, ville han pludselig have forældremyndigheden over Lise.

Derfor endte sagen i retten, og det skulle vise sig at give gevaldig bagslag for ham.

Nu myldrede det nemlig frem med naboer, venner og kordegn, der alle kunne fortælle, hvordan tingene var forløbet, både før, under og efter krigen. Dommeren besluttede, at moren skulle have forældremyndigheden over alle tre børn samt lejligheden. Indboet skulle de dele.

"Da flyttevognen kom for at hente fars møbler, havde han savet dobbeltsengen midt over. De skulle jo dele, sagde han. Mor var ligeglad, nu blev der da fred i det lille hjem. Mor blev siden gift med en dejlig mand og levede længe og godt. Elsket og beundret af os børn. Hun var for os en helt".

