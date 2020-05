Se billedserie Vibe Drachmann i sit hjem foran et maleri af sin farfar, Holger Drachmann. Foto: Kathrine Albrechtsen

Befrielsen 75 år: Holger Drachmanns barnebarn mindes årene med stikkere og nazister

Som barnebarn af Holger Drachmann og datter af den konservative politiker Povl Drachmann voksede Vibeke Drach­mann op i Gentofte under tyskernes besættelse

07. maj 2020

Ved syvtiden om morgenen den 9. april 1940 blev familien Drachmann, ligesom resten af den danske befolkning, vækket af larmen fra hundredvis af tyske flyvemaskiner.

Vibeke Drachmanns far, den konservative folketingsmand Povl Drachmann, var allerede blevet vækket med en telefonopringning ved femtiden fra Sønderjylland, hvor en folketingsmand havde sagt i røret 'Nu er tyskerne på vej over grænsen'.

"Jeg husker, at vi alle stod og kiggede ud af vinduerne på første sal. Far snakkede voldsomt i telefon og tog afsted til Christiansborg. Han hørte til gruppen omkring Christmas Møller, og han var meget forbitret over, at den socialdemokratiske regering med Stauning som statsminister og de radikale havde forbudt den danske hær at slås, som nordmændende gjorde", siger Vibeke Drachmann. Eller Vibe, som hun altid er blevet kaldt.

På det tidspunkt gik Vibe i 2. klasse på Maglegårdsskolen, og selvom der nu kørte tyske tropper op og ned ad Bernstorffsvej, og voksne fik travlt med at sætte mørklægningsgardiner op, mens alle skulle aflevere 1, 2 og 5 ører i kobber til tyskernes kanoner, så påvirkede besættelsen endnu ikke barnehverdagen for Vibe og hendes fire år ældre storebror Svend.

Nazister i stuen Da Vibe Drachmann var otte år, døde hendes far af lungebetændelse.

"En nat vågner jeg halvt i søvne af min mor, som græder, mens hun siger hans navn. Næste morgen fortæller hun mig, at han er død, og vi kaster os i hinandens arme," fortæller Vibe Dracmann.

Efter farens død flyttede hun sammen med sin bror Svend og mor Aase Drachmann ind i en villa på hjørnet af Hellerupvej og Brodersens Allé. I stueetagen boede ejerne, Georg og Elsa Kolrengen. Elsa havde affarvet platinblond hår med et blankt, vulgært ansigt med barberede og optegnede øjenbryn.

Senere viste de sig at være nazister, og de havde ofte besøg af SS-officerer.

"Min fætter Niels Otto var modstandsmand og kom nogle gange på besøg i hjemmet. Men en enkelt aften kom han meget tæt på nazisterne, da han stødte ind i en officer, som var på vej ud ad hoveddøren efter et besøg hos Elsa," siger Vibe Drachmann.

Tiderne skifter I 1944 lød luftalarmen oftere. Mest om natten, hvor englænderne kom i bølger ned over Jylland eller videre over Kattegat og ned over Sjælland. Alt efter, hvor de skulle bombe i Tyskland.

"Luftalarmen blev gentaget flere gange på en nat, men det var sjældent, vi gik i 'kælderen'. Af og til kunne vi om morgenen, når vi skulle i skole, ikke hitte rede i, om der var luftalarm. Så måtte vi kigge ned på Hellerupvej for at se, om der var mennesker, der cyklede forbi. Efterhånden opdagede vi, at nogle af vores skolekammerater ikke kom mere. Så var de med deres forældre taget til Sverige, enten fordi deres fædre var frihedskæmpere, som danske stikkere eller SS var på udkig efter, eller fordi det var jødiske familier. Det sidste havde vi aldrig tænkt på, for alle elever deltog i religionstimer og var ganske almindelige børn," siger Vibe Drachmann.

En af dem, som hjalp med flugten, var dr. Hassing på hjørnet af Hellerupvej og Strandvejen, som transporterede jøder i sit store rummelige bagagerum.

Den 19. september 1944 lød luftalarmen atter. På det tidspunkt gik Vibe Drachmann på Gentofte Statsskole, hvor alle elever blev gennet ned i spisesalen. Flere timer gik med kortspil, før det blev afblæst, og de kunne cykle hjem. Men på vej var der nogle på Baunegårdsvej, som råbte 'Politiet er taget'.

Det viste sig at være falsk alarm fra tyskernes side, som ville have folk væk fra gaden for ikke at hindre deres jagt på politifolk. I hjemmet på Hellerupvej var Georg og Elsa nu flygtet.

"Det var tydeligt, at det gik skidt for tyskerne og dermed også deres danske tilhængere. Frihedskæmperne tog til i styrke og likviderede stikkere. Vi så dem aldrig igen," siger Vibe Drachmann.

Krigen spidsede til, og det kunne også mærkes på Gentofte Statsskole. Her stillede rektor Næsted sig en dag i efteråret 1944 op på en firkantet kasse med beskeden om, at skolen skulle rømmes inden kl. 12, da tyskerne skulle bruge den til flygtninge, husker Vibe Drachmann.

"Jeg har aftalt med rektor Dickmeiss ovre på Aurehøj, at vi må gå i skole der om eftermiddagen, og at vi må flytte vores pulje og andet grej, vi har brug for derovre. Samtidig vil jeg bede jer om, at I alle tager en eller flere effekter med hjem og passer på dem, til vi kommer tilbage til vores egen dejlige skole igen," sagde han.

Bombning af Shell-huset Vibe Drachmann husker tydeligt dagen, da Shell-huset blev bombet. Det var en formiddag, hvor hun var hjemme fra skole.

Hun kendte godt til Shell­huset som Gestapos hovedkvarter. Her havde hendes fætter Niels-Otto været arresteret og tilbageholdt i en kort overgang.

Øverste etage var indrettet med fængselsceller fyldt med danske fanger. Netop med det for øje, hvis englænderen bombede ovenfra, røg de først.

Men tyskerne havde ikke regnet med englændernes dygtighed, da de fløj sidelæns over banegraven og bombede ind i etagerne under fangerne og direkte ind i Gestapos kontorer og forhørslokaler.

Efter bomberne faldt, kravlede mange fanger med besvær ud af deres sønderslåede celler. Men nogle var for mishandlede og svage til at klatre ud, og de mistede livet.

Samme dag skete den tragiske ulykke med bombningen af Den Franske Skole, hvor børn og nonner omkom. Fejlen kostede også et offer i Vibe Drachmanns familie.

Hendes onkel Erik Vermeh­ren og tante Soffen boede med deres søn Bent på 1. sal i en villa på Amicisvej. Tante Soffen var i stuen, da bragene lød, og hun ville gå op og hente Bent.

Bent tog sin mor om livet, og leende gik de nedad trappen. I samme sekund røg en granatsplint ind gennem vinduet og ramte tante Soffen i hjertet og ud gennem Bents pegefinger. Hun sank død om på trappen.

I det samme kom onkel Erik hjem. Nøgternt konstaterede han, at hans kone var død, og så koncentrerede han sig ellers om at redde Bents blødende hånd, da sønnen skulle være kirurg.

Hvordan onkel Erik fik fat i en vogn, ved Vibe Drachmann ikke, men det lykkedes at redde fætter Bents finger, som senere blev en dygtig læge.

Salen grebet af skræk Fredag den 4. maj husker Vibe Drachmann som varm og fuld af solskin. På det tidspunkt var familien flyttet til pensionat Kirano på Jægersborg Allé 16.

Hun havde været til kaffe hos sin tante Emmy, fætter Niels Ottos mor, og tog om aftenen med sin mor og bror i biografen for at se en svensk film. De satte sig på tre yderpladser - lige ved en af dørene med UD-skiltet. Fordybet i den spændende handling, blev der pludselig hamret på døren, mens der blev råbt 'åbn døren'.

Hele salen blev grebet af skræk, mens en af kontrollørerne gik hen og åbnede.

Der stod Niels Otto og råbte 'Tyskerne har overgivet sig'.

Først var der helt stille i salen, men så begyndte folk at råbe hurra, le og græde, mens de omfavnede hinanden, og mændene dunkede hinanden på ryggen.

Filmen tonede ud, mens en gammel spole med Christian X på sin hvide hest kom frem, mens højttalerne fyldte salen med 'Kong Christian stod ved højen mast'.

"Ingen kan den tekst, så efter de første par linjer, begyndte folk at mase for at komme hjem," siger Vibe Drachmann.

Også Vibe Drachmanns familie skyndte sig hjem, hvor de ringede til hendes mormor, der boede i Bernstorffshus, om, at hun skulle lægge den gemte flaske champagne i fryseren.

På cykel op til Femvejen og ned ad Bernstorffsvej, kom de frem til Kildegårdsvej-krydset, hvor der var en sydende menneskemængde, der kom slæbende med deres sorte mørk­lægningsgardiner, som de stablede til et bål.

"Folk tændte så meget lys, så der for første gang i fem år strålede fra alle vinduer. Folk skreg sig hæse i glædesrus og Fru Ahlmann fik veer og gik hjem og fødte en søn, der blev døbt Flemming Monty Ahlmann Ohlsen, efter sejrherren Montgomery," fortæller Vibe Drachmann.

Men da de ville køre hjem ad Enighedsvej, kunne de pludselig høre et voldsomt skyderi til højre for dem i mørket.

"Det var et absolut antiklimaks oven på aftenens oplevelser - der var nok ikke rigtig fred alligevel," siger Vibe Drachmann.

Likvidering af stikkere Næste dag fik de opklaret, hvor skyderiet stammede fra. En stikker havde i mange timer holdt stand i sit hus, hvorfra han for fra vindue til vindue, op og ned fra stuen og 1. sal, og skød mod frihedskæmpere. De formåede aldrig at trænge ind, før han blev ramt udefra og dræbt.

"Man så på hinanden, og i en stemning af 'det må vi se' og 'det har han sågu fortjent, den landsforrædder', drejede forsamlingens fødder i retning af stikkerens hus", siger Vibe Drachmann.

Hoveddøren stod på vid gab i huset, mens alle vinduer var smadret i stikkerens hus. Inden for i huset var der rodet, en kanariefugl lå uden hoved på bunden af sit bur. Vibes blik gik til trappen, som stikkeren var løbet op og ned ad. Og dér lå en finger. På gulvtæppet foran dem, var der en stor, våd blodpøl.

"Mor tog mig i armen og sagde "nu kan det være nok. Lad os komme ud. Hvad laver vi dog her? Det er modbydeligt," mindes Vibe Drachmann. Ligesom inde i byen blev også stikkere, værnemagere og feltmadrasser i Gentofte kørt af sted i åbne lastbiler. Også deres tidligere underbo var blevet fanget. Mens manden havde forsøgt at stikke af, men var blevet skudt ned, blev hans kone Elsa fanget og fik nogle års fængsel og endte senere med en kaffeforretning i Valby.

Befrielsessommer Den befrielsessommer var der liv og glade dage i familiens sommerhus i Hornbæk.

"En af de første dage kom Niels Otto med en amerikansk officer, Mr. Nelson, som var skolelærer i Oklahoma og god til at spille ping-pong på vores vakkelvorne bordtennisbord i haven," siger Vibe Drachmann.

Med tusinder af andre danskere så Vibe Drachmann Montgomery i september 1945, da han lod sig tiljuble af menneskemængden.

"Han så rar ud, som han sad der på ryglænet af forsædet i den åbne bil og smilede og vinkede iført battle­dress og blød hue. Montyhuen blev bagefter mode blandt alle mænd," siger Vibe Drachmann.

I årevis frem var der stadig rationering, surrogatkaffe og te, dårlige cigaretter, grimt tøj, gas og el på spareblus, mørkt på gader og stræder samt brændselsmangel.

"Men der var endelig fred," siger Vibe Drachmann og smiler.

Kilder: Interview med Vibe Drachmann og 'Vibes Krønike', som er skrevet af Vibeke Drachmann til hendes børn og børnebørn. Artiklen er et genoptryk og blev bragt første gang i Villabyerne den 27. april 2015.