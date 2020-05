Se billedserie På grund af sit ? ammende røde hår gik Bent Faurschou Hviid under dæknavnet Flamme/Flammen.

Befrielsen 75 år: Historien om Citronen og Flammen

De to legendariske modstandsfolk gav deres liv for modstandskampen og gav dermed også danskerne de heltebilleder og fortællinger, som alle hungrede efter

Villabyerne - 01. maj 2020 kl. 14:50 Af Mette Henriksen, tidligere leder af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Citronen og Flammen er to af de mest kendte modstandsfolk - måske ligefrem legender fra besættelsestiden. De døde unge i en heroisk kamp, og efter krigen opnåede de heltestatus. De er også en del af lokalhistorien i Gentofte, hvor de begge udkæmpede deres sidste kampe mod den tyske besættelsesmagt. Flammen blev under besættelsen kendt som en altid frygtløs og velklædt mesterskytte. Hans rigtige navn var Bent Fauerschou-Hviid (1921-1944). I efteråret 1943 blev han medlem af modstandsorganisationen Holger Danske. Han startede med at lave sabotager, og fra december 1943 udførte han likvideringer. Citronens rigtige navn var Jørgen Haagen Schmith (19101944). Han voksede op på Ahlmanns Allé i Hellerup. Han var familiefar, modsat Flammen der var ungkarl. Hans første sabotager udførte han på sin arbejdsplads hos Citroën, hvor han havde insiderviden. I foråret 1943 kom han med i Holger Danske og var med til at sabotere både Citroën og Forum.

Han begyndte at hjælpe fl ygtninge og at foretage likvideringer sammen med Flammen. I efteråret 1944 blev forholdet til den tyske besættelsesmagt stadig mere anspændt, og både Flammen og Citronen

var Gestapos mest eftersøgte i Danmark. Sådan dør helte Om aftenen den 15. oktober 1944 ringede Gestapo på døren til Aage Strøm Tejsens villa på Jægersborg Allé 184. Her lå Citronen syg efter en skudepisode. Tyskerne vidste ikke, at Citronen var i huset. Men selv troede Citronen, at Gestapofolkene kom for at anholde ham, og han åbnede derfor ild mod dem. Tyskerne hentede forstærkninger fra Jægersborg Kaserne. Kampen varede fl ere timer, og da huset var omspændt af fl ammer, fortsatte Jørgen Haagen Schmith udenfor huset, hvor han døde i en ulige kamp mod overmagten. Tre dage senere fi k Gestapo fat på Flammen. Den 18. oktober 1944 blev han nemlig overrasket af tyskerne i Erik Elliot Nyegaards villa på Strandvejen 184, hvor han opholdt sig med familien Bomhoff. Ubevæbnet og uden mulighed for fl ugt, valgte han at begå selvmord ved at tage cyankalium.

Vi mindes

Efter besættelsen startede en massiv heltedyrkelse af Flammen og Citronen, idet de blev symboler på den danske modstandskamp. Vi ved, at de var rutinerede modstandsfolk, der kunne optræde modigt og beslutsomt i pressede situationer, og at de ofrede livet i kampen mod den tyske besættelsesmagt. Samtidig var historierne om dem ensidige og overdrevne, men danskerne havde behov for fælles fortællinger om det danske folks heroiske modstand under besættelsen.