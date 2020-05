Da frihedsbudskabet lyder fra London, løber Henrik Fog ud på Gentoftegade med et stort Dannebrogs?ag. Hvem, der holder fast i den anden ende, vides ikke. Henrik Fog boede i nr. 47 og havde sin isenkramforretning i nr. 60, hvor Flügger ligger i dag. Foto: Lokalhistorisk Arkiv og Gentofte E-arkiv.

Send til din ven. X Artiklen: Befrielsen 75 år: 'Det var min far, der løb med kæmpeflaget' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Befrielsen 75 år: 'Det var min far, der løb med kæmpeflaget'

Den niårige Erik mistede hele sin flåde, da hans far syede alle blyskibene ind i det store Dannebrogs hjørner

Villabyerne - 05. maj 2020 kl. 15:00 Af Anette Houmann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg har aldrig tilgivet mine forældre, at de ikke vækkede mig", indleder Erik Fog, der næsten lige var fyldt ni år, da frihedsbudskabet lød fra London klokken 20.36 den 4. maj 1945.

"Min lillebror og jeg var lagt i seng til sædvanlig tid og sov sødt, mens naboerne løb glade ud på Gentoftegade, hvor vi boede. Men det oplevede jeg altså ikke. Jeg sov fra det hele," fortæller han, der i dag bor på Strandlund, med smil i stemmen.

Foto ofte i medierne Dermed oplevede han heller ikke, at hans far, isenkræmmer Henrik Fog, tog en glædestur med det største Dannebrogsflag, faren havde kunnet opdrive. Og at en fotograf forevigede situationen.

"Men jeg kan genkende ham, og han fortalte også om det," siger Erik Fog.

"Billedet af min far med flaget har været vist i medierne flere gange gennem årene. Jeg kan huske, for mange år siden, sikkert i forbindelse med et andet 'jubilæum' for befrielsen, at bl.a. DR efterlyste navnet på manden. Jeg forsøgte at fortælle det til dem, men det lykkedes mig vist aldrig at trænge igennem..."

Var Ole mon den anden Dagen efter frihedsbudskabet fra London lød, altså den 5. maj, besluttede faren at hænge det store Dannebrogsflag op over Gentoftegade på en flag­stang, som han bandt fast til gelænderet på altanen til familiens lejlighed på 4. sal i nummer 47, dér, hvor Emmerys i dag ligger i stueetagen.

"Jeg kan huske, at min far var meget ivrig efter at få flaget hængt op. Flagstangen gik vinkelret ud over gaden, og flaget var så stort, at det næsten nåede ned til vinduerne i lejligheden på 1. sal, hvor Ole Nielsen boede. Ole var min fars gode ven, og han hjalp med at hænge flaget op. Måske løb han også med på turen, for der må have været en person mere, som bare ikke er med på billedet."

Erik Fog husker, at det blæste en hel del den 5. maj, så det store flag slog op mod flagstangen, og det så ikke pænt ud.

Flåden blev beslaglagt "Det skulle jo kunne ses langvejs fra, og for at holde flaget nede, blev hele min flåde af blykrigsskibe beslaglagt," ler han.

"Hvert skib var 10-20 centimeter langt, og jeg havde en halv snes. De blev syet ind i flagets hjørner, så det kunne hænge flot i gaden, men vinden tog alligevel godt fat, og da jeg fik skibene tilbage, var de ret smadrede. Så jeg mistede flåden den 5. maj."

Artiklen blev første gang bragt i Villabyerne den 5. maj 2015.