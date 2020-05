Se billedserie Merete Elsass og Birgitte Borgsmidt mærkede begge som fireårige konsekvensen af tyskernes besættelse. Foto: Kathrine Albrechtsen

Befrielsen 75 år: "De efterladte børn havde det værst"

Mens Birgitte Borgsmidt flygtede med sin far til Sverige, blev Merete Elsass efterladt i Danmark af sin højgravide mor, som tog flugten fra Bellevue

Villabyerne - 04. maj 2020 kl. 17:55 Af Kathrine Albrechtsen, artiklen blev bragt første gang den 14.april 2015 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med udsigt til det sund, som under Anden Verdenskrig blev ruten for danske jøder til at komme i svensk sikkerhed fra den nazistiske klapjagt, drikker vi kaffe og spiser chokoladekage.

Villabyerne befinder sig hjemme hos Birgitte Borgsmidt, der bor i Strandlund. I sofaen har vi selskab af veninden Merete Elsass.

For 72 år siden ændrede livet sig for begge kvinder, som på daværende tidspunkt var fi re år gamle. Året forinden havde Birgitte Borgsmidt mistet sin jødiske mor. Nu lå Birgitte Borgsmidt i bunden af en båd for sammen med sin far at blive fragtet til Sverige.

"Egentlig forbinder jeg flugten med min mors død, og så husker jeg fornemmelsen af, at der var en rigtig dårlig stemning på båden, som ikke var rar", siger Birgitte Borgsmidt.

I oktober 1943 sagde Merete Elsass og hendes lillesøster farvel til deres højgravide mor for først efter krigens slutning at skulle mødes igen.

"De efterladte børn havde det værst", siger Birgitte Borgsmidt. Merete Elsass smiler forsigtigt.

"Det ved jeg nu ikke. Men det værste var, at det aldrig blev nævnt, hvorfor mor skulle væk og erstattes med en barneplejerske i stiv, hvid uniform", siger Merete Elsass. I løbet af interviewet tager Merete Elsass sig til hjertet. "Snakken om fortiden får den der følelse op", siger hun og kigger over på Birgitte Borgsmidt, som nikker. "Vi forstår altid, hvad hinanden taler om og føler", siger hun.

Selvom deres skæbner i 1943 blev delt af Øresund, har de til fælles, at livet ændrede sig med Anden Verdenskrig. Og mærkede dem resten af livet.

Kastede op hele vejen Merete Elsass husker tydeligt dagen, hvor hun med en fremmed barneplejersker i hånden og sin lillesøster oppe i barnevognen gik fra hjemmet på Brannersvej til en villa på Parkovsvej. Inde i stuen sad moren i en stor lænestol, Og med beskeden, at hun ikke skulle se sin mor i lang tid, satte hun sig op på morens skød for at tage afsked.

"Jeg havde den her fornemmelse, at der var sket noget, men fik aldrig forklaret, hvorfor min jødiske mor pludselig skulle væk", siger Merete Elsass. Birgitte Borgsmidt var derimod ikke i tvivl om alvoren, da hun sammen med sin far, Knud Borgsmidt, i 1943 begav sig over Øresund, efter faren havde givet logi til en frihedskæmper.

"Jeg kan huske, at jeg var iført en rød flyverdragt, fik varm chokolade og kastede op hele vejen til Sverige. Min far hostede ude på dækket, så alle blev bange for, at tyskerne ville høre ham. Og så husker jeg tydeligt damen med det lange lyse hår, der lå ved siden af mig", siger hun. I Sverige kom Birgitte Borgsmidt i pleje hos en svensk familie i Lund, mens faren fl yttede ned i en kælder. Merete Elsass far måtte også gå under jorden som aktiv i modstandsbevægelsen. Hun husker tydeligt hans besøg julen 1942.

"Min far var meget dramatisk. Da han kom for at fejre julen med os, så lagde han pistolen på kommoden. Hele aftenen var jeg enormt utryg over den pistol", siger Merete Elsass.

Merete Elsass forældre blev senere forenet i Sverige, efter faren blev fragtet over gemt i en trækasse. At fragte børn, som måske begyndte at græde, med over var for usikkert. Derfor boede Merete og hendes lillesøster sammen med deres elskede mormor. Deres lillebror Lars på otte måneder var blevet sendt over til en barnløs familie i Jylland.

"Jeg har mange sorte huller fra den tid som om, at jeg har lukket af. Måske er det en måde som barn at overleve", siger Merete Elsass.

Gennemsigtig badedragt Birgitte Borgsmidts forældre mødte hinanden, da hendes tysk-jødiske mor, der var uddannet haute couturedesigner i Berlin, steg op fra havet i Hornbæk iført en hvid badedragt, som blev gennemsigtig af det våde vand. Det faldt hendes dameglade far for. Parret blev senere gift i Berlin og fl yttede til Danmark, hvor Birgitte blev født. Da hun var tre år, begik moren selvmord. Eller hun døde af dårligt hjerte, som faren fortalte hende. Først som 23-årig blev Birgitte fortalt den sande historie af en tidligere stuepige. At faren lod sig skille fra moren under Anden Verdenskrig. Farens svigt fik Birgitte Borgsmidt til at bryde al kontakt med ham.

"Jeg ved ikke, om han ville skilles fra min mor, fordi hun var jøde, eller han havde mistet interessen. Men at svigte hende på det tidspunkt, hvor hun var statsløs, og hendes tyske familie var døde, det kunne jeg ikke tilgive ham for", siger Birgitte Borgsmidt.

Efterfølgende valgte Birgitte Borgsmidt som 60-årig at melde sig ind i Mosaisk Trossamfund.

"Jeg er ikke særligt troende, men vil gerne begraves ved siden af min mor og mormor på den jødiske kirkegård. Det betyder meget for mig at tilhøre den jødiske menighed", siger hun.

Genforening Første gang Merete Elsass mødte sine forældre efter krigen, stod hendes mor med en barnevogn, hvori hendes lillebror, som hun var gravid med under fl ugten til Sverige, nu lå i.

"Da jeg siger goddag til min mor, er det med følelsen af at stå over for en fremmed", siger hun.

Alle familiens medlemmer skulle lære hinanden at kende igen. Især søskendeflokken.

"Lars havde været enebarn i sin jyske familie, så han var nok den, som havde sværest ved at falde til som nummer tre ud af fi re søskende", siger Merete Elsass.

I den første tid boede familien i Lund, hvor Merete Elsass begyndte i skole. Men kun for en stund. I hele hendes barndom og ungdom flyttede familien rundt i hele verden; Indien, Sri Lanka og Tanzania, hvor adskillige skoler og kostskoler blev betrådt.

"Jeg blev meget en hønemor over for mine søskende. Måske var det en ubevidst angst for at blive forladt igen", siger Merete Elsass. Merete Elsass fik aldrig rigtig talt med sin mor, som døde for to år siden, om tiden under krigen.

"Det var ikke noget, vi talte om efter krigen. Men jeg tror, at hun har haft det dårligt over at flygte uden sine børn. Måske den egentlige grund til, at vi aldrig talte nævneværdigt om det. Først i løbet af de seneste år har jeg taget hul på at tale om den tid igen", siger Merete Elsass. De to kvinder har brugt hinanden meget de seneste par år til at tale om tiden under og efter krigen. Selvom deres omgangskreds vil karakterisere dem som stærke kvinder, har Birgitte Borgsmidt kæmpet med en depression, og Merete Elsass har gået i terapi.

"Efter krigen gik livet videre. Men de seneste år er der vendt mange gamle traumer og tanker tilbage. Der er det rart at have Birgitte at tale med det om", siger Merete Elsass og smiler over til sin veninde.

Krigens børn 95% de danske jøder blev reddet i sikkerhed i Sverige, herunder over 1200 børn. Men 148 jødiske børn blev efterladt i Danmark, da deres forældre flygtede.

De blev gemt på børnehjem, kostskoler og i private hjem i Danmark. Adskillelsen varede i over 1 1/2 år frem til krigens slutning maj 1945.

Børn blev efterladt af flere grunde. Rygter om børn, der blev kvalt eller smidt over bord, hvis de græd under turen. På nogle ruter bedøvede man børnene.

Et grædende barn ville afsløre alle - også flygtninge-

hjælpere og fiskere. Derfor nægtede nogle ruter at tage små børn med i båden.

Omkring 60% af de efterladte børn var under 5 år. 25% var under eller omkring et år gamle. Den yngste var kun 6 dage gammel.

En stor del kom til at bo hos ikke-jødiske familiemedlemmer: bedsteforældre, fastre og onkler eller deres barnepige.

Andre forældre fandt frem til børnehjem eller kost- skoler, som accepterede at tage børnene til sig. Men en del børn endte hos plejeforældre, der var dem fuldkommen fremmede.

Kilde: Folkedrab.dk