Se billedserie Kystpolitibetjente marcherer i Humlebæk den 11. september 1943.

Befrielsen 75 år: Da politiet blev taget af tyskerne

Tidligere vicepolitikommissær Finn Duris, der i 40 år gjorde tjeneste hos politiet i Gentofte, fortæller her den dramatiske historie om dengang, de danske betjente blev anholdt af besættelsesmagten

Villabyerne - 29. april 2020 kl. 15:52 Af Finn Duris, pensioneret politikommissær Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Artiklen er et genoptryk og blev bragt første gang i Villabyerne den 7. april 2015. Da Danmark blev rendt over ende af den tyske besættelsesmagt den 9. april 1940, udgik der allerede samme dag dekret fra den danske regering til politiet om, at der skulle indledes et egentligt samarbejde med besættelsesmagten. I perioden fra besættelsen og frem til 1943 var dette pålagte samarbejde nogenlunde uproblematisk for politiet, der i det daglige søgte at passe sit arbejde med opretholdelse af sikkerhed, ro og orden. I løbet af 1943 var der en tiltagende sabotageaktivitet over hele landet. Politiet var pålagt at efterforske det, men fl ere og fl ere politifolk deltog selv, i deres fritid, aktivt i sabotageaktiviteterne, der ganske sjældent blev opklaret. Det var en torn i øjet på besættelsesmagten, der følte, at den blev modarbejdet.

Anspændt situation Ganske langsomt blev det danske politi, som i de første besættelsesår var blevet udvidet markant med knap 3.000 reservebetjente og over 6.000 mand fra civilbeskyttelsen - de såkaldte CB'ere - opfattet som en trussel mod besættelsesmagten, ligesom man var bekymret for, at politiet, som jo var bevæbnet, fremadrettet ville falde besættelsesmagten i ryggen.

Besættelsesmagten havde indført et tysk politi i Danmark, men samarbejdet mellem dem og det danske politi var mildest talt ikke eksisterende, og det danske politi nægtede at udlevere danske statsborgere til det tyske politi grundet risikoen for, at de af tyske domstole ville blive dødsdømt, hvilket skete ganske hyppigt. Situationen var derfor ganske anspændt, og i løbet af 1944 var der en eksplosiv stigning af sabotageaktiviteter over alt i landet, og det lå ligesom i kortene, at noget ville ske på et tidspunkt.

Luftalarmen lød Den 19. september 1944 klokken 11 lød luftalarmen over hele Danmark. Besættelsesmagten havde iværksat 'Operation Möwe'. For politifolk på tjeneste betød luftalarm blandt andet, at de straks skulle søge tilbage til deres tjenestested, hvis de var på patrulje eller på anden form for tjeneste. Hovedpolitistationen i Gentofte lå dengang i bygningen på Hellerupvej nummer 5. Mange var på vagt den pågældende dag.

Kort efter luftalarmen begyndte de første politifolk at indfinde sig på stationen. Ganske hurtigt stod det dog klart, at noget var galt. Tyske værnemagtssoldater og tysk politi ankom talstærkt til stedet, og afspærringer blev sat op omkring politistationen.

Den vagthavende politiassistent havde observeret, hvad der foregik og anede straks uråd, og hurtigt fik han kaldt alt personale på stationen sammen. Fra politistationen kunne man se, at de betjente, som vendte tilbage fra patrulje straks blev anholdt af besættelsesmagten. Hovedparten af det tjenestegørende personale fik ordre til at forsvinde med lynets hast. Det foregik via bagdøre, vinduer mod politistationens bagside og via de tilstødende villahaver. Nogle få blev tilbage og søgte desperat at skabe kontakt til politifolk, som havde fri, så de kunne blive advaret. Rygtet spredtes meget hurtigt, og hovedparten af de lokale politifolk undgik at blive taget tyskerne. Alle gik straks under jorden.

Nye papirer blev lavet 'Chris', som var hendes dæknavn, arbejdede i dagligdagen på Gentofte Rådhus i folkeregisteret. 'Chris' var sammen med sin ægtefælle 'Cwiller' involveret i arbejde for og med modstandsbevægelsen i Gentofte.

I sin fritid skaffede de sikre overnatnings- og opholdssteder til folk, som havde besættelsesmagten i hælene. Når 'Chris' var på arbejde på rådhuset, sørgede hun for, at der blev udstedt falske identitetspapirer til personer, som var, eller kunne være, på kant med besættelsesmagten, og til alle de lokale politifolk, som var gået under jorden, blev der også lavet nye papirer.

I tiden frem mod befrielsen organiserede de lokale politifolk sig. En meget stor del af dem arbejdede aktivt i modstandsbevægelsen. En del tog til Sverige, hvor de blev grundstammen i opbygningen af Den danske Brigade der. De resterende samlede sig og gjorde sig klar til den dag, hvor det gamle land vendte tilbage, således at der var en politistyrke, som kunne træde direkte ind på scenen og sikre opretholdelse af sikkerhed, ro og orden og få taget hånd om det opgør, som ganske naturligt måtte komme.

I Gentofte havde man samlet flere politidelinger. De mødtes/havde tilholdssted i nogle hemmelige lokaler på Maltegårdsvej i Charlottenlund. Her var man klar og kørte på gaden den 4. maj 1945 om aftenen, da fredsbudskabet lød.

De politifolk, som var gået under jorden den 19. september 1944, genoptog deres tjeneste, da freden kom og virkede i mange år fremadrettet som politifolk i Gentofte - fl ere af dem på ledende poster og som vagthavende politiassistenter.

Mange af dem, 'Jeppe', 'Skipper', 'Bonzo', 'Bornholmeren' og mange fl ere var resten af deres dage fortsat kendt under deres dæknavn fra krigens tid, og det trivedes de rigtig godt med.

Endte i Buchenwald Den 19. september 1944 var en skælsættende dag for politiet og for Danmark, der nu var uden politi.

Omkring 5.000 danske politifolk nåede at gå under jorden og slap derfor for den skæbne, som ramte 1.967 af deres kolleger. Alle politifolk fra hovedstadsområdet blev få dage efter med båd sejlet fra København til Travemünde. Her blev de fl yttet over i godsvogne, 50 personer i hver vogn, og transporteret videre til koncentrationslejren ved Neuengamme, hvor de var i nogle dage, før de blev fl yttet videre til Buchenwald. 81 danske politifolk døde i de tyske koncentrationslejre. I månederne frem mod befrielsen var de overlevende politifolk, efter grundigt lobbyarbejde, blevet flyttet fra de tyske koncentrationslejre og tilbage til Danmark. De var alle i en sørgelig forfatning grundet underernæring. 131 af disse politifolk døde efterfølgende som følge af sygdom og underernæring, og et ukendt, men stort, antal måtte resten af deres dage lide med forskellige psykiske eller fysiske følger af deres ophold i koncentrationslejrene i Tyskland.

Fotos: Nationalmuseet, Ella Haarh, Finn Duris og Lokalhistorisk Arkiv