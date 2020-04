Se billedserie Plakat fra Justitsministeriets mørklægningskampagne under besættelsen.

Befrielsen 75 år: Da mørket sænkede sig den 9. april

Villabyerne - 29. april 2020 kl. 16:22 Af Mette Henriksen, tidligere leder af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Tidligt om morgenen den 9. april 1940 angreb det tyske militær Danmark. Det foregik over land, fra søsiden og i luften. Det danske militær ydede kun spredt og ukoordineret modstand, og efter få timer indstillede man kamphandlingerne på regeringen og Christian 10.s ordre.

I Gentoftes byrådssal Mange danskere havde observeret de tyske fly og havde opsamlet det nedkastede 'Oprop', hvori de tyske betingelser fremgik. Andre havde slet intet bemærket og vågnede så op i et besat land, uden at have hørt et eneste skud. Det generelle billede var, at befolkningen adlød regeringen og kongens krav om "ro og orden" og i øvrigt passede hverdagen, som man plejede.

I Gentofte gik den konservative borgmester Aage E. Jørgensen i dybe tanker. Han overvejede at afl yse kommunalbestyrelsesmødet sammen aften kl. 18. Men han valgte ikke at afl yse, som han forklarede fra talerstolen i byrådssalen. Det var kongen og regerin gens ønske, "at Livet skulde forme sig fortsat, som hidtil". På mødet samme aften opfordrede borgmesteren endvidere til, at "alle i Kommunen vil føle det Ansvar, som vi nu alle sammen er under, og at alle vil bidrage til at gøre de Byrder, som lægges paa Land og Folk, saa lette som muligt".

Mørklægning nu Samme dag havde Gentofte Kommune modtaget et telegram fra Statens Civile Luftværn med et påbud om mørklægning fra kl. 19 aften til 5 morgen. Det var et af de tyske krav, og formålet var at vanskeliggøre fjendtlige fl ys navigation. Det blev fremhævet, at mørklægningen gjaldt alle; privatpersoner, virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder. Da alle skulle mørklægge deres hjem øjeblikkeligt, og rigtige mørklægningsgardiner ikke bare lige kunne købes, så måtte Gentofte-borgerne være opfi ndsomme. De brugte som alternativ sort papir, tæpper eller andet til at hindre lyset i at komme ind. Det lykkedes rigtig godt, og i Villabyerne den 11. april kunne man læse: "Man sporede en oprigtig Vilje til at efterkomme den givne Ordre, og da Mørket havde sænket sig, var det kun faa Lysstriber, der slap ud bag de mørke Forhæng".

Gardiner i metermål I den efterfølgende tid steg antallet af annoncer i Villabyerne, hvor man kunne købe mørklægningsgardiner, eller det helt rigtige stof til selv at sy gardinerne. Det kostede 3 kr. pr. kvadratmeter, og så var det også sort udvendigt og lyst indvendigt. Mørklægningen varede indtil befrielsen den 4. maj 1945, hvor mange spontant rev mørklægningsgardinerne ned og brændte dem for at markere afslutningen på de fem mørke år.

Artiklen er tidligere blevet bragt i Villabyernen den 7. april 2015.