Se billedserie Svend Otto Nielsen var til daglig lærer på Skovshoved Skole, men som modstandsmand gik han under navnet John.

Befrielsen 75 år: Charmøren fra Broholms Allé

En skolelærer fra Skovshoved Skole var en af de fremtrædende modstandsfolk i Holger Danske. Han blev tortureret af tyskerne i Dagmarhus, men røbede intet. 27. april 1944 blev han henrettet i Ryvangen

06. maj 2020

Det var ikke kaffe og kage, som de danske modstandsfolk blev budt på, når de ankom til Dagmarhus under Danmarks besættelse. Huset i København var hovedkvarter for tyskernes 'hemmelige statspoliti', Gestapo, og de var berygtet for deres ekstreme brutalitet.

Gestapo stod for forfølgelsen af politiske modstandere, og de var meget aktive i bekæmpelsen af de danske modstandsfolk. Svend Otto Nielsen, en skolelærer fra Skovshoved Skole, fik deres brutalitet at mærke på egen krop.

Svend Otto Nielsen gik under dæknavnet John og var i en periode en af de mest fremtrædende mænd i modstandsbevægelsen Holger Danske. Det var også ham, der fik kontakt med Flammen, da Flammen begyndte at hjælpe jøder over Øresund i 1943, og de to blev venner.

Åbnede ikke munden John var med i en lang række sabotageaktioner, blandt andet mod Riffelsyndikatet, ligesom han deltog på højeste niveau i organiseringen af Holger Danske-grupperne. Derfor var Gestapo også særdeles interesserede i at få fingrene i ham. Og det lykkedes under dramatiske omstændigheder på Trianglen i København. Det fortæller journalist Preben Lund, der med sin kollega Thomas Hjortsø har skrevet bogen 'John. Frihedskæmper og charmør'.

"Han blev stukket af en dame for ussel mammon. For et beløb, der vel i dag ville svare til 400.000 kr. Han forsøgte at køre fra Gestapo på cykel inde ved Trianglen, men han blev skudt ned og hårdt såret. Da han lå på gaden, trak han sin pistol og skød en Gestapomand", forklarer Preben Lund.

Gestapo tog ham med til Dagmarhus, hvor biografen Dagmar i dag har til huse. Her ville tyskerne have ham til at fortælle, hvem hans gruppefæller var. Det nægtede han, selv om tyskerne tog grusomme metoder i brug. "John var hårdt kvæstet. Han var blevet ramt i hoftepartiet, så lårbensknoglen var knust, og lårbenet stak ud gennem hans hud. Gestapo-folkene smed ham op på et bord og tog så fat i lårbenet og vred det op og rundt. Så besvimede han af smerte", fortæller DR-journalisten.

Besvimede folk er svære at afhøre, så Gestapo-folkene smed en spand vand i hovedet på ham, så han vågnede. Og så fortsatte afhøringen under tortur. "

Han brølede af smerte, men han sagde ikke noget. Til sidst opgav de ham. De vidste, at her kunne de ikke finde ud af noget", siger Preben Lund.

Gådefuld udholdenhed Preben Lund faldt over Johns historie i bogen 'De sidste timer'. Bogen er en samling af nogle af de breve, som nogle af modstandsfolkene, som blev dømt til døden af tyskerne, skrev. Her stod også afskedsbrevet, Svend Otto Nielsen havde skrevet til sine efterladte.

"Det var et af de breve, jeg hæftede mig særligt ved. Det skyldtes blandt andet den fuldstændige afklarethed, der var i det. Så fik jeg lyst til at læse lidt mere om ham. Det viste sig, at han havde været igennem en urimeligt grov tortur. Det er mig en gåde, at nogen kan holde til den tortur, som han var udsat for, uden at bryde sammen", siger Preben Lund.

Under researchen til bogen sad han med kollegaen Thomas Hjortsø på Rigsarkivet, hvor de blandt andet nåede at sidde med Svend Otto Nielsens oprindelige afskedsbrev i hånden.

"Det var meget, meget stærkt. At se den rolige håndskrift, man havde dengang, og det brev, som han havde skrevet lige før sin død", fortæller han.

Svend Otto Nielsen boede på Broholms Allé. Han var oprindeligt opvokset i Rold Skov, hvor han næsten blev født med et gevær i hænderne.

"Alt, der var farligt og voldsomt, havde han en trang imod. Fra han var helt lille, havde hans far givet ham et gevær i hånden. Han var det, man i dag ville kalde macho. Han gik på jagt, klatrede i træer og kastede sig ud i de mest halsbrækkende manøvrer", forklarer Preben Lund.

Svend Otto Nielsen var også ekstremt dameglad, og han sagde aldrig nej til en fadøl eller en tur på Bakken. Han var en rigtig charmør, fortæller Preben Lund.

Ifølge ham var Svend Otto Nielsen heller ikke i tvivl om, at han ville gøre modstand, da tyskerne besatte Danmark. "Den 9. april skulle han have sagt til en kollega: 'Det her er for groft, nu skal vi have en krig'. Jeg tror bare, han var vred. Han ville ikke finde sig i, at Danmark blev besat. Og med de få midler og evner, han havde, ville han så gøre en indsats", siger Preben Lund.

Svend Otto Nielsen blev henrettet i Ryvangen den 27. april 1944.

Du kan læse hele historien om charmøren fra Broholms Allé i bogen 'John. Frihedskæmper og charmør', der er skrevet af Preben Lund og Thomas Hjortsø og udkommet på Informations Forlag. De var begge ansat i DR Nyheder.

På Skovshoved Skole er opsat en mindeplade for deres tidligere lærer og modstandsmand.

Artiklen blev første gang bragt i Villabyerne den 21. april 2015