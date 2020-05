Befrielsen 75 år: Aurehøj brugt af Holger Danske

Da det glade frihedsbudskab kom ud om aftenen den 4. maj 1945, var der mange, der fik travlt. Ikke blot brød jublen løs, men de aktive i modstandsbevægelsen fik også travlt med at gøre regnskabet op.

Holger Danske fik en næsten politilignende funktion, og gruppens kompagni 2 fik base på Aurehøj Gymnasium på Skolevej i Gentofte. Det skriver Peter Birkelund i sin bog 'Sabotør i Holger Danske'. "Der var udarbejdet lister over de personer, som skulle arresteres, og allerede natten til den 5. maj indledte modstandsbevægelsen en arrestationsbølge, som frem til politiets genindsættelse, internerede 21.800 personer landet over i fængsler eller i midlertidige internater", skriver Peter Birkelund. Et af disse internater var altså gymnasiet midt i Gentofte.