Se billedserie Jørgen Hagens Schmidt med dæknavnet Citronen. Flammen og Citronen døde med få dages mellemrum i 1944. Begge omkom efter at være blevet omringet af Gestapo. Modstandsmanden Citronen døde i en dramatisk kamp på Jægersborg Allé 184. Imens ?ygtede sygeplejersken, der passede ham.

Befrielsen 75 år: Aases mor hjalp Citronens sygeplejerske væk

Modstandsmanden Citronen blev skudt af tyskerne i en ildkamp på Jægersborg Allé. Sygeplejersken, der passede ham, undslap og fik hjælp af en tilfældig familie. Familiens datter fortalte i 2015 historien

Villabyerne - 01. maj 2020 kl. 18:11 Af Jeppe Lund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ellen Christensen var i en frygtelig pine. Det var nat, hun havde ikke sit identitetskort med, og hun var på fl ugt fra Gestapo. Kort forinden havde hun været i boligen på Jægersborg Allé 184, og her åndende alt fred og ro. Hun havde sludret med Jørgen Haagen Schmidt, bedre kendt som Citronen, på hans sygeseng i villaen.

Freden blev brudt, da Gestapo lidt efter midnat bankede hårdt på døren. Først anede tyskerne ikke, at det var Citronen, der gemte sig på Jægersborg Allé. Citronen troede dog, at de kom efter ham, og han gav sig derfor ikke uden kamp. Det blev til en næsten tre timer lang ildkamp, hvor Citronen fik dræbt flere tyskere, inden han selv blev dræbt i sin stribede morgenkåbe på flugt fra den brændende villa.

Imens flygtede Ellen Christensen. At hun slap væk skyldtes Aase Inge Jensens mor.

'Skal du have hjælp?' Aase Inge Jensen var 89 år og boede på Gentoftegade, da hun fortalte sin historie til Villabyern.

Den oktobernat, hvor Citronen blev dræbt og Ellen Christensen var på flugt, boede hun med sin familie i en lille lejlighed på Jægersborg Hotel, lige dér, hvor Jægersborg Allé slår et knæk skråt over for Schæffergården. Aase Inge Jensen var på det tidspunkt 19 år. Med sin mor og sine fem søskende kunne hun pludselig høre noget støj nede fra runddelen.

"Det var tyskerne. Der kom det ene læs efter det andet rullende. Vi kunne ikke vide, hvad det var", husker Aase Inge Jensen. Samtidig kunne de se røg fra den villa, hvor Citronen gemte sig. Aases mor så nogle mennesker rende på gaden. Det var spærringstid, så man skulle have et ærinde og kunne bevise det med sit identitetskort for at klare sig igennem tyskernes kontrolposter. En mand, der ikke havde det, blev skudt ved kontrolposten lige neden for Aases vindue. Blot 10 meter fra stod Ellen Christensen.

"Min mor så, hun kom løbende og gemte sig langs muren. Der var et indhak til en døråbning, hun kunne gemme sig i. Min mor hviskede: 'Skal du have hjælp?'", fortæller Aase Inge Jensen.

Sig ikke, hvem du er Ellen Christensen har senere fortalt om episoden. Fagbladet Sygeplejersken har fortalt hendes historie med udgangspunkt i flere bøger. Her fortæller Ellen Christensen, hvordan hun stod tæt på en tysk kontrolpost.

"Jeg skyndte mig at vende om, og da der i det samme blev åbnet et vindue i det nærmeste hus, råbte jeg dæmpet: 'Må jeg komme op til Dem?'. Jeg kom op til nogle fattige mennesker i en fattig stue, hvor man ikke vidste alt det gode, man skulle gøre mig", refererede Ellen Christensen.

Aase Inge Jensen husker præcis, hvordan hendes mor reagerede, da den fremmede kvinde kom op i deres hjem. "Det første hun sagde var: 'Du skal ikke sige, hvem du er. Du skal bare komme indenfor'", siger i dag 89-årige Aase Inge Jensen. Familien så på klaveret og åbnede det for at lede efter et gemmested til deres gæst. "Men der var en jernramme i", griner Aase Inge Jensen.

"Så det blev til, at vi snakkede hele natten".

Fra vinduerne har Ellen Christensen dog fulgt med i den fortsatte kamp mellem Citronen og Gestapo-folkene.

"Først henad tretiden stilnede kampen af, og hun blev klar over, at Citronen måtte være død.

Da hun om morgenen listede ud af lejligheden, var villaen kun en ulmende ruin", skriver Fagbladet Sygeplejersken. I Aase Inge Jensens erindring forsvandt gæsten blot uden videre. Hendes mor gik ned til mejerimanden for at få ham til at bestille en taxa. "Da hun kom op igen, var Ellen rendt væk, og vi så hende aldrig mere", siger den 89-årige kvinde.

En lidt for stolt lillebror For Aase Inge Jensens familie var affæren dog ikke slut. Hendes lillebror var stolt, så han havde fortalt, hvordan hans familie havde hjulpet mod tyskerne. Og det var kommet tyskerne for øre.

"Så vi blev nødt til at flytte, fordi der var nogen, der havde opgivet det. I to år boede vi så hist og pist", siger Aase Inge Jensen.

Gestapo fandt Ellen Christensens taske i villaen på Jægersborg Allé, og hendes identitet blev derved afsløret. Det lykkedes dog aldrig tyskerne at finde hende. I 1953 fik hun Florence Nightingale-medaljen for sin aktive tjeneste under besættelsen, skriver fagbladet Sygeplejersken. Ellen Christensen var blandt andet med i den illegale gruppe Frit Danmark. Hun døde den 1. juli 1998, i en alder af 85 år.

Artiklen blev bragt første gang i Villabyerne den 21. april 2015