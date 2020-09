Bedre mobildækning i Charlottenlund

Teleselskabet 3 øger mobildækningen i Gentofte Kommune med en ny masteposition på Bernstorfflund Allé i Charlottenlund. Den nye masteposition har både 3G- og 4G-udstyr, som vil betyde, at netværkssignalet bliver stærkere og dækker et større område end tidligere. Det er særligt dataforbruget i netværket, som stiger og dermed skaber behov for nye udvidelser - blandt andet fordi mange nu bruger mobilt bredbånd.