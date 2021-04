Se billedserie En klaphat i sølvpapir er blandt kunstner Morten Hemmingsen Sørups kommentarer til den aktuelle samfundssituation. Værkerne kan opleves på Gallery Strayfield i Hellerup. Pressefoto

Bananrepublik og klaphat i sølvpapir på ny udstilling

Villabyerne - 08. april 2021

Det er to verdener, der mødes i to hatte. Sølvpapirshatten og klaphatten smelter sammen til sin helt egen ting og giver en lussing til hyklerne og konspirationsteoretikerne, når kunstneren Morten Hemmingsen Sørup skaber kunst med ord og billeder, humor og samfundskritik. 'Knivskarpt, sjovt og tilgængeligt', beskriver kurator på den nye udstilling, Kristian Von Hornsleth, Morten Hemmingsen Sørups kunst i en pressemeddelelse.

De indtager Strayfield Gallery i Hellerup den 8. april med udstillingen 'If we only knew how to tie knots'.

Udstillingen rummer op mod 25 forskellige værker, som med en finurlig humor kommenterer på den verden, der omgiver os alle sammen. Heriblandt maleriet 'Banana republic', der forestiller et amerikansk flag med afskrællede bananer i stedet for de halvtreds ikoniske stjerner, der hver repræsenterer en amerikansk stat. Morten Hemmingsen Sørup skitserede værket under stormen på Kongressen i år. På den måde arbejder kunstneren meget med det, der sker omkring ham, og reagerer på det via sin kunst.

"Mit udtryk er let at aflæse, og det bærer referencer til popkunsten. Fordi jeg er selvlært, er min kunst heller ikke akademisk eller højtflyvende, men der er stadig nogle lag i det. Jeg vil gerne kaste bolden op helt uden at komme med facit," lyder det fra Morten Hemmingsen Sørup. Som kunstner har han udstillet på gallerier rundt omkring i Danmark såvel som i New York og Paris.

Aktuel kritik med humor Størstedelen af de udstillede værker er nye og behandler derfor de temaer, der har haft samfundsmæssig betydning på det seneste. Her er selvfølgelig sølvpapirsklaphatten et glimrende eksempel, men også værket 'FaceTime' skaber referencer til særligt det seneste års intense brug af netop det medie under nedlukningerne.

Morten Hemmingsen Sørup arbejder generelt også tematisk med 'danskerne', der står for skud i eksempelvis de to malerier af en hyggelig snaps og Gammel Dansk omdannet til dødblingende Molotov cocktails. "Det er samfundskritisk. Det er provokerende, humoristisk og finurligt. Alle værkerne har en sproglig og politisk vinkel, de er underholdende for alle i familien, og de er ikke højtravende akademiske. De er spot on i tiden og er mega dekorative. Og så passer de faktisk til gardinerne i et moderne instagram-hjem, derfor er det kunst," proklamerer Kristian Von Hornsleth.

Strayfield Gallery åbner udstillingen med en fernisering den 8. april klokken 17-19 på Strandvejen 149 i Hellerup. Udstillingen kan ses i frem til 8. maj 2021.