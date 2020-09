'Det har været mit barn at transformere Bakken fra at være en sommerpark til en sæsonpark. Det er tredje år, at vi skal have åbent vinter og jul,' siger Nils-Erik Winther. Foto: Pernille Borenhoff

Bakkens direktør fylder 60 år og siger farvel til Bakken efter 12 år

Nils-Erik Winther fylder 26. september 60 år. I oktober starter et nyt kapitel i hans liv, når hans kontrakt som direktør for Dyrehavsbakken udløber

26. september 2020

"Jeg får en skøn kvinde til bords til en nytårsfest i 1988 og ved, at hun er kvinden i mit liv. Hun havde andre planer, men jeg vandt."

Ordene falder til slut i samtalen med Dyrehavsbakkens direktør Nils-Erik Winther, der den 26. oktober fylder 60 år, og de karakteriserer ham ganske godt.

Nils-Erik Winther er nemlig en konkurrence-mand. Og en "family man", som han selv udtrykker det.

For tre år siden besluttede han sig for at lære at spille bridge, og allerede nu har han opnået et handikap, som mange, der har spillet bridge et helt liv, vil misunde ham. Blot et enkelt eksempel på, at sætter han sig noget for, så går han all in.

"Det har været spændende og sjove år. Ikke to dage er ens. Alt er afhængigt af vind og vejr." Nils-Erik Winther voksede op i Greve, og det var hér, at han startede sin håndboldkarriere, der blandt andet rummer 11 U-landskampe og 29 A-landskampe.

Som senior spillede han indtil 1991 for Gladsaxe HG, der manglede en god venstrehånd.

Da den aktive håndboldkarriere sluttede, spillede han i 18 år med VSH's legendariske old boys hold, der nød godt af hans hårdt-skydende venstrehånd.

Han husker tydeligt, at det var ham, der scorede det afgørende mål, da holdet i 2009 spillede sig til finalen i DM for old boys. Resultatet af finalekampen er han dog ikke så meget for at tale om.

Det var også herefter, at han lagde håndbolden på hylden. Kroppen kunne ikke klare det hårde spil, og som så mange andre boldspillere blev det golfen, der trak.

Håndboldkarrieren har fyldt meget og bragte ham også til udlandet. Først et år som professionel spiller i CajaMadrid, Spanien og efterfølgende to år hos Grasshoppers Zürich, Schweiz.

I Schweiz arbejdede han ved siden af og lærte sig samtidig tysk.

Slotsarkaderne og Fisketorvet Hans erhvervsmæssige karriere starter, da hans far i en alder af blot 52 år i 1986 dør, og Nils-Erik Winther, der på daværende tidspunkt studerer på Københavns Handelsskole (CBS), overtager farens firma, Ringsted Jernhandel. Firmaet styrer han i et år, indtil det lykkes ham at sælge til Lyngby Produkthandel.

Det er herefter, at turen går til Spanien og Schweiz, indtil han beslutter sig for at vende hjem til Danmark for at stifte familie og bosætte sig.

Hans første 'rigtige' job i Danmark er i KTAS, hvor han avancerede til produktchef for blandt andet telekort, inden han skiftede til revisionsfirmaet Arthur Andersen og i 1996 blev chef for Slotsarkaderne i Hillerød.

Da Fisketorvet i 2000 åbnede, var det med Nils-Erik Winther som direktør.

Ni år senere søgte Dyrehavsbakken en ny direktør, og da han med egne ord kunne sætte et hak ud for ni af de ti krav, bestyrelsen stillede, søgte han jobbet. Og fik det.

"Det har været spændende og sjove år. Ikke to dage er ens. Alt er afhængigt af vind og vejr. Det er meget her og nu, og man lever meget i nuet, men som direktør har det været vigtigt for mig at have fokus på de mere langsigtede træk, og fordi Bakken er så vejrafhængig, har det hele tiden været mit store ønske ikke at gøre Bakken til en helårsforlystelsespark, men at få udvidet sæsonen, så vi nu har åbent i efteråret og omkring jul," siger han.

Fantastiske år på Bakken Han og familien, der foruden hustruen Katrina, tæller en voksen søn og to voksne døtre, har boet i Gentofte Kommune i over 30 år.

"Vi har altid brugt Bakken meget. Både som familie, når vi cyklede ture i Dyrehaven og bare slog et smut forbi Bakken for at få en is eller popcorn. Eller når vi har taget den store tur med turpas eller lejet en kapervogn med vennerne," siger han.

I øvrigt var en del af hans polterabend henlagt til Bakken.

"Det var Virumdrengene, der havde arrangeret det for 29 år siden. Jeg husker blandt andet, at jeg var oppe at sidde på pinden i Faldgruben. Jeg tænkte, at det sgu da var meget sjovt, men er du klar over, hvor hårdt det er at falde ned fra den pind flere gange?" spørger han retorisk, og man forstå, at det ikke var han finest hour rent konkurrencemæssigt.

Nils-Erik Winthers sidste sæson på Bakken har på grund af COVID19 været markant anderledes end planlagt.

"Vi skulle have haft et brag af en sæson med Ulfs jubilæumsforestilling i Cirkusrevyen, med teater i Ulvedalene og indvielse af en stor ny forlystelse," siger han.

Meget kommer han til at savne. Ikke mindst de gode kollegaer.

"Hold da op. Jeg har haft 12 fantastiske år her," siger han.

Nu venter nye udfordringer. Hvilke vil han ikke umiddelbart ud med.

"Men jeg går ikke på pension. Jeg har mindst 10 gode arbejdsår foran mig," siger han.

Fødselsdagen fejrer han med sin hustru, børn og svigerbørn på Bornholm, hvor de skal cykle rundt i to dage.

"Vi er en aktiv familie. Og til foråret skal jeg være bedstefar. Jeg glæder mig. I'm a family man."