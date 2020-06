Bakkens Pjerrot fylder 220 år

"Det er dejligt at blive fejret af børnene. Tænk, at jeg er så ung, 220 år. Det er jo ingen alder for en Pjerrot," fortalte han og råbte hip hip hurra til ære for ham selv. Det var heller ikke til at se, at Pjerrot rundede 220 år, som han sprang rundt på den lille scene foran sit grønne hus, plukkede æbler og hoppede i sjippetov til stor begejstring for børnene.