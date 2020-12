Bakken lukker ned for julesæsonen

"På Bakken er vi godt klar over, at de nye restriktioner er nødvendige for at bringe smittetallene ned, men vi er rigtigt kede af, at det samtidig betyder, at vi efter kun tre uger må lukke Jul på Bakken ned for i år. Det har været en ekstra hård kamp at blive klar til juleåbningen i år, og vi har lagt mange kræfter i at give vore gæster en god og tryg oplevelse. Desværre giver de nye restriktioner os ikke mulighed for at fortsætte Jul på Bakken," siger Lene Alsgren.