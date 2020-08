I Øvrigt havde der sneget sig en bindestreg ind i mailadressen til Christian og Ann Kusk, der i sidste uges Villabyerne fortalte om deres store ønske om at finde et sæt reservebedsteforældre her i Gentofte. Skulle man have lyst til at høre mere om at blive en del af den lille familie, kan man skrive til annkusk@hotmail.dk.