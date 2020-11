Bæredygtigt: Det er de små beslutninger, man tager i hverdagen, som gør den store forskel

Se billedserie Cecilie S. Bie Levy, der i oktober valgte at rykke sin vintagebutik til sit lokalområde, mærker allerede en stor opbakning fra sine nye kunder. Foto: Kathrine Albrechtsen

Efter fire år på Vesterbro valgte Gentofte-borger Cecilie S. Bie Levy at rykke sin vintagebutik til Ordrupvej 94. Hun havde dog sine overvejelser inden springet

Villabyerne - 10. november 2020 kl. 13:35 Af Kathrine Albrechtsen

Gentofte-borger Cecilie S. Bie Levy har fået 30 sekunders transport til arbejde, siden hun flyttede sin vintagebutik 'Second Society' fra Vesterbro til Ordrup.

Rejsen mellem de to bydele tog tid fra familielivet, så da hun gik forbi det tomme butiksmål på Ordrupvej 94, tøvede hun ikke med at ringe til ejendomsmægleren.

Og det viste sig at være et oplagt lokale for hendes butik, forklarer Cecilie S. Bie Levy, da Villabyerne kommer forbi. Udover at den var indflytningsklar, så var der to store lokaler i kælderen med plads til opmagasinering.

"Hvilket er meget vigtigt for en genbrugsbutik. Og selvom huslejen er meget højere end på Vesterbro, var jeg ikke i tvivl om, at jeg måtte prøve det af," siger hun, som dog havde sine overvejelser om hoppet fra Vesterbro til Ordrup.

"Selvom alle mine stamkunder har lovet at komme på besøg i Charlottenlund og stadig følger med på Instagram, starter man på mange måder forfra, når man flytter sin butik. Men jeg ved, at vi er rigtig mange herude, der går op i bæredygtighed. Og jeg ved, at det er de små beslutninger, man tager i hverdagen, der gør den store forskel. Heriblandt ens tøjindkøb. Og så er det oplagt at mixe lækre designer items med unikke genbrugsfund," siger Cecilie S. Bie Levy, som slog dørene op 9. oktober.

Bredt sortiment Ved indgangen til butikken bliver kunder budt velkommen af 'Melania', som Cecilie S. Bie Levy har døbt mannequinen, der med sin brune page og store solbriller til forveksling ligner den amerikanske førstedame.

"Hun har utrolig god stil, selvom man kan diskutere hendes smag i mænd," siger hun.

På stativerne bliver øjet mødt af et mix af farverige kjoler og toppe ved siden af jeans og sweatshirt. Rundt i butikken er der også alt fra sjove lamper til finurlige loppefund til salg.

"Jeg har gjort mig umage med at gøre butikken både overskuelig og et sted at gå på opdagelse i. Og så har jeg et bredt sortiment, hvor det gennemgående er den gode kvalitet og pasform, så alle aldre og køn kan finde noget herinde," siger Cecilie S. Bie Levy, som håber, at flere af de unge finder vej derind, da priserne er budgetvenlige.

Cecilie S. Bie Levy, som har gået i genbrugstøj, siden hun var 13 år, finder selv tøjet på alt fra markeder, hos private og i genbrugsbutikker.

"Lige nu er moden vild og uden regler. Det er fedt. Min egen stil er dog ikke lige så flamboyant som min butiks," siger hun og griner.

Midt i en coronatid At åbne midt i en coronatid kunne være en udfordring, men det har Cecilie S. Bie Levy ikke oplevet.

"Det er måske ikke de vilde kjoler, som sælger for tiden. Men jeg kan virkelig mærke en stor opbakning fra kunderne, hvor mange er meget bevidste om både kvalitet, bæredygtighed og det at handle lokalt," siger hun.

Andre kunder har måske brug for et skub til at begynde at købe genbrugstøj.

Dem tilbyder Cecilie S. Bie Levy personlig shopping, som dækker over både assistance til opbygning af en bæredygtig garderobe samt hjælp til at skabe en rød tråd, så der er mere sammenhæng og færre fejlkøb at tage hjem til i garderoben.

Efter lukketid kan de så komme ned i butikken, hvor hun har fyldt to stativer med tøj og sæt, som er baseret på kundens mål, ønsker og behov.

Bæredygtig fra A-Z "Butikken skal være bæredygtig fra A-Z, selvom det ofte er dyrere og mere besværligt," siger Cecilie S. Bie Levy, hvis poser, tags og skilte også er bæredygtige.

Og med den søde juletid og gaveindkøb i vente, understreger hun, at man sagtens kan give bæredygtige julegaver i form af genbrug.

"Både tøj og ting i butikken kan byttes," siger hun, idet det banker på vinduet.

Det er hendes nabo Benedicte, som har 'Condotti', der spørger, om hun skal brygge en kop kaffe med til hende. Cecilie S. Bie Levy bryder ud i stort smil.

"Jeg har verdens bedste naboer, det må du meget gerne skrive," siger kvinden, som ligger lige i smørhullet mellem dametøjsbutikken 'Condotti' og smørrebrødsbutikken 'Ballegård'.