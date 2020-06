Bæredygtig børnetøjsbutik på Strandvejen

Fakta

Røde Kors Gentofte driver nu to genbrugsbutikker. Udover den nye butik på Strandvejen 138C, driver de en butik med dametøj på Strandvejen 130 E.Røde Kors sørger for, at det brugte tøj bliver til penge, som bruges til nødhjælp og socialt arbejde i verden og i Danmark.Røde Kors har nu ca. 240 genbrugsbutikker over hele landet. Alene i 2018 solgte Røde Kors-butikkerne tøj for i alt 60 millioner kr., som blev sendt videre til hjælpearbejde.