Badmintonligaen 2020/2021 er slået i gang

Skovshoveds forsvarende mestre har trods tilgang fra Viktor Axelsen fået en blandet start på den nye ligaturnering, og sæsonstarten har været hård for nyoprykkede Gentofte BK. De to lokale klubber krydsede klinger i sidste uge

Skovshoved må anses for at ende i toppen igen i år, ikke mindst efter tilgangen af verdensstjernen Viktor Axelsen.

Axelsen sejrede da også sikkert i sin singlekamp og gjorde derfor sit for at hjælpe de forsvarende mestre på sejrskurs, men det var for All England-vinderen desværre ikke nok.