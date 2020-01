Badminton: Skovshoved tæt på Final 4-plads

Derfor blev der rokeret rundt på herresinglerne, hvilket betød, at Emil Holst spillede 1. herresingle, og at der var debut på ligaholdet til det kun 17-årige stortalent fra egen avl Axel Parkhøi, som spillede 2. herresingle. Parkhøi er i øvrigt netop udtaget til U19-landsholdet.

Det var dog nervepirrende for træner Henrik PK Rohde, der måtte stille op uden stærke Rasmus Gemke i 1. herresingle. Gemke var ude efter et vrid i knæet.

Endnu bedre blev det, da banerne i Hørsholm viste sig bedst for skovserne, der besejrede de evige rivaler fra Team Skælskør-Slagelse, som SIF har krydset klinger og ketchere med et hav af gange.

Men nok også i skovsernes lejr, hvor alt andet end en sejr kunne bruges. Og rutinen trådte nok en gang i karakter, da SIFs superduo i herredoublen, Carsten Mogensen/Joachim Fischer vandt over Mads Pieler Kolding/Kim Astrup i to sæt.

Især den sejr, kippede træner Henrik PK Rohde med flaget, for Kati Tolmoff fik kun 20 minutters pause mellem sine to kampe.

I denne lykkedes det i tredje sæt for SIFs Kati Tolmoff at udligne i holdkampen til 3-3, efter hun vandt med 21-17 i tredje sæt.

Gæsterne var storfavoritter i begge herresingler, og både hollandske Mark Caljouw og engelske Toby Penty levede op til forventningerne og vandt begge i to sæt over Emil Holst og Axel Parkhøi .Dermed var Skælskør-mandskabet foran 3-2, da endnu en damesingle-kamp gik i gang.

Sidste holdkamp venter

Den sidste herredouble mellem Frederik Søgaard/Mark Caljouw og Joel Eipe/Emil Holst gik over tre sæt, og her vandt Team Skælskør en trøstesejr, men også et bonuspoint, som man meget vel kunne have brugt i SIF-lejren For med det nye point system i år havde resultatet 6-3 fremfor kampens resultat 5-4 udløst 2 point mere, som virkelig havde lunet i en meget tæt liga i år.

Med sejren er SIF for en stund på tabellens andenplads. Det bliver der dog lavet om på tirsdag aften, hvor de to næstsidste opgør spilles. tre af holdene, der ligger under Skovshoved i tabellen, spiller nemlig tirsdag aften, og derfor vil Skovshoved inden sidste spillerunde antageligt indtage en tredjepladsen i tabellen.

Sidste og helt afgørende dyst for skovsernes jagt om at komme i Final 4-stævnet til april bliver hjemmekampen mandag den 3. februar kl. 19, hvor Vendsyssel kommer på besøg.

Og at dømme efter det store ryk-ind i

Hørsholm bliver der rift om billetterne, så har man lyst til at se badminton på absolut øverste hylde, skal man nok allerede nu belave sig på at booke plads.