Det var i forrige uge, at Villabyerne begyndte at trevle sagen om den manglende skulptur op.

Både hoppe og føl har det angiveligt godt

- Østjyske kidnappere virker nærmest rare

Villabyerne - 19. november 2020 kl. 11:04 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Som Villabyerne kunne berette den 4. november, står der nu kun en tom granitsokkel i Øregårdsparken, hvor der før stod 'Hest med Føl', en af bysbarnet Helen Schous berømte skulpturer.

Efter at have været forbi mistanken om en østeuropæisk bande, landede vi et tilsyneladende mindre dramatisk sted: en østjysk bande med base på Randers Kunstmuseum.

Nu har "kunsttyvene" givet sig til kende over for os. Og de lader ikke til at have ondt i sinde, de virker snarere helt rare på den der lune jyske måde.

"Kære Jesper Bjørn Larsen. Det er os, der har taget 'Hest med Føl', og vi lover, at både hest og føl har det godt! Vi kan godt forstå, de er savnede på soklen i Øregårdsparken, og vi undskylder mange gange.

Hvis savnet bliver for stort, er man meget velkommen til at komme på besøg på Randers Kunstmuseum og besøge dem. Her får mange kunst- og hesteelskere i disse dage mulighed for at opleve dem for første gang.

Udstillingen lukker den 7. marts, hvorefter de fluks returneres til deres sokkel i Øregårdsparken. Med venlig hilsen den østjyske bande," skriver en kvinde, der kalder sig Lise Jeppesen, museumdirektør på Randers Kunstmuseum.

Okay da, så står vi en lang corona­vinter igennem, og så får vi hest og føl hjem igen.