Johan Møllenbach var nede og bide i græsset, men hvad gør det, når han senere kunne afgøre kampen med en scoring til 3-2.

Send til din ven. X Artiklen: B1903 fik en stor oplevelse og en mindeværdig sejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

B1903 fik en stor oplevelse og en mindeværdig sejr

Villabyerne - 28. september 2021 kl. 17:28 Kontakt redaktionen

Lørdag den 25. september skete der noget, som ikke var sket i 32 år. B1903 og Brønshøj spillede mod hinanden for første gang siden 1989 på 1. senior-niveau. Den gang lå begge hold i landets bedste række. Denne lørdag hed det Danmarksserien, som Brønshøj er rykket ned i, og B1903 er rykket op i.

Brønshøj troppede vanen tro op med mange tilskuere, og der var godt gang i fadøllene og grillpølserne på anlægget, mens spillerne blev taget imod med gul og sort konfetti, da de løb på banen.

Indledningen var med mange nærkampe, dog uden de helt store chancer. Desværre måtte B1903 også foretage en tidlig udskiftning, da Patrick Nielsen gik i stykker. Ind i stedet kom Tobias Paasche.

Efter en halv times spil kom Brønshøj foran. Det blev startskuddet til, at Brønshøj frem mod slutningen af 1. halvleg fik lidt overtag, men B1903 truede i bagrummet og gav på den måde hele tiden Brønshøj noget at tænke over. Lige inden pausefløjtet var det netop også en perfekt timet bold af Tobias Paasche, fra sin position som højre back, ned bag Brønshøjs forsvar, som Marco Elver Hagesø på flot vis løb op og gjorde det til 1-1. Målscoreren var en konstant trussel igennem kampen.

Dramatisk afgørelse Anden halvleg nåede knapt at blive sat i gang, før B1903 igen fik spillet sig igennem med et gennembrud af Marco Elver Hagesø, som afleverede til Søren Bech Jensen, der var kommet med op fra sin midtbane-position. Det lignede, at chancen var ved at løbe lidt ud i sandet, men han fik afleveret hen til en netop indskiftet Gustav Holm, der med en rolig afslutning bragte B1903 foran 2-1.

Som anden halvleg skred frem var det Brønshøj, der satte sig på kampen i en meget fysisk præget omgang, men det var B1903, der stod for de farligste chancer. Først med en friløber til Marco Elver Hagesø og efterfølgende blev Søren Bech Jensen nedlagt i et gennembrud, der lignede, det kunne havde givet en friløber. Det udløste gult kort.

Med 20 minutter igen fik Brønshøj udlignet til 2-2. Selvom kampen begyndte at koste kræfter, så lagde B1903 sig ikke ned i en intens afslutning, som endte med at få en sejrherre. Og det blev B1903, der trak det længste strå. Ligesom for 32 år siden, hvor B1903 også vandt. Med 10 minutter igen slap B1903's venstre back, Johan Møllenbach, igennem og hvor alle, inklusive Brønshøjs målmand, forventede et indlæg, blev det i stedet et skud mod forreste stolpe, som gik i kassen til stor B1903-jubel.

Resten af kampen blev kæmpet hjem, og B1903's forsvarsspiller Oliver Ritter tilbragte mere tid i luften end på jorden og clearede utallige indlæg. Da kampen blev fløjtet af efter 95 minutter, og kampen var endt med B1903-sejr på 3-2 var flere B1903-spillere for udmattede til at juble og lagde sig i stedet ned i græsset eller strakte ud med krampe.

"Det var en fantastisk kamp at være med til. Vi vidste, at det ville blive en meget fysisk kamp, men drengene gjorde det kanon. Vi havde talt om vores omstillinger, og selvom vi i perioder fra slutningen af første halvleg og store perioder af anden halvleg er presset lidt ned, så er vi konstant farlige på kontra," sagde B1903's cheftræner, Lars Dalsborg, efter kampen og fortsatte:

"At vi så holder den hele vejen hjem er fantastisk. Oliver Ritter har været syg hele ugen op til, og vi vidste ikke, om han kunne holde en hel kamp, men han fik noget druesukker, og så vandt han alt i luften."

joachr