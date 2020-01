Aurehøjs rektor: Vi slider på de menneskelige ressourcer

Villabyerne mødes med Aurehøj Gymnasiums rektor lige omkring årsskiftet for at tegne et portræt af hende som leder.

PORTRÆT "Det er ikke kun Jorden, der er udpint," mener rektor Anette Hestbæk Jørgensen: "Der er også grænser for de menneskelige ressourcer, og lige nu slider vi for meget på dem."

Vi skal øve os i at skabe ro

Og for Anette Hestbæk Jørgensen er 2020-planen klar: Vi skal have mere fokus på at skabe ro via prioriteringer:

"I dag udvider vi hele tiden pensum og krav til de unge og til os selv. Når vi for eksempel her på gymnasiet skal skære, er det typisk i lønninger: Så skal færre lærere løse flere opgaver, og resultatet bliver et stort pres,” siger Anette Hestbæk Jørgensen, der som rektor prøver at tage ansvar for at modvirke det:

"Jeg prøver helt konkret at fjerne noget fra kalenderne. Jeg involverer for eksempel færre lærere til forældremøder. For vi skal lære at prioritere: Vi skal alle – lærere som elever - være på, men vi skal også have ro. Ro til at kunne lære og fordybe os."