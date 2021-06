Elever på Aurehøj Gymnasium skal skabe et udendørs undervisningslokale i samarbejde med kunstner Marie Rømer Westh.

Aurehøj får et nyt udendørs klasseværelse

Coronatiden har understreget vigtigheden af at bruge naturen og være udenfor, og det vil Aurehøj Gymnasium nu integrere i undervisningen med et udendørs undervisningslokale

Villabyerne - 13. juni 2021 kl. 11:01 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

På Aurehøj Gymnasium har de tænkt ud af den boks, som et klasseværelse normalt er. Belært af udfordringer under coronakrisen og for at sætte øget fokus på klima og miljø vil de trække undervisningen udenfor. De har netop fået 100.000 kroner i støtte af LB Foreningen, der ejer LB Forsikring, til at skabe kunst på uddannelsessteder.

Tanken er, at elever i 1.g i samarbejde med kunstner Marie Rømer Westh skal skabe et udendørs klasselokale med mobile borde og stole, et udspændt solsejl og solceller og biotoper til brug i den naturvidenskabelige undervisning.

"Vi er meget glade for støtten til projektet, og vi vil glæde os til at vise projektet frem, når vi forhåbentlig er færdige i starten af september," siger rektor Anette Hestbæk Jørgensen.

I ansøgningen fremhævede gymnasiet, at udeskole længe har været et udviklingsområde i folkeskolen, og det ønskede de at udvikle og bringe med ind i gymnasiet.

"Lokalet skal således supplere den daglige undervisning samt være en aktiv del af Aurehøj i pauserne. Dette vil være et løft for naturfagene på Aurehøj, men det vil samtidig understøtte fleksibiliteten for de øvrige fag, som vil blive inspireret til at tage undervisningen ud i det fri," lød det.

Marie Rømer Westh har tidligere arbejdet med fremstilling af borde og stole, og det er meningen, at elever og lærere inddrages i udformningen af det udendørs klasselokale gennem et særligt udvalg, som arbejder med i projektet. Tanken er, at det ikke bare skal understøtte skolens grønne profil og naturfagene, men også binde bro til skolens fokus på at få kunst ind i hverdagen for eleverne.

