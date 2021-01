Se billedserie Aurehøjs rektor, Anette Hestbæk Jørgensen.

Aurehøj Gymnasiums rektor: - Vores elever er stærke og selvstændige unge mennesker

”Aurehøjs lange tradition som musikgymnasium har skabt et engageret

og kreativt musikmiljø, der også smitter af på de elever, der ikke udøver

musik selv,” fortæller rektor Anette Hestbæk Jørgensen

Villabyerne - 20. januar 2021 kl. 13:12 Kontakt redaktionen

Hvornår? Aurehøj Gymnasium har virtuel orienteringsaften i aften, onsdag 20. januar 2021 kl. 19.30.

Hvordan er de lokale gymnasier? Gentoftes gymnasier kan på grund af corona ikke afholde deres traditionelle introaftener. Læs, hvordan rektorerne så vil afholde dem samt elevernes overvejelser inden og oplevelser efter at være startet på deres gymnasium. Hvis man ikke har mulighed for at deltage på selve aftenen, så er det muligt at se videoen efterfølgende på Aurehøjs hjemmeside.

"Vores virtuelle orienteringsaften er optaget allerede i starten af december, og vi er derfor heldige at have en del elever med i vores præsentation af Aurehøj. Vi indrettede et lokale som studie og har optaget en række interviews med lærere, rektor og særligt vores elever, som fortæller om, hvordan det er at være elev på Aurehøj. Vi har valgt at have to elevværter, som gennem inter­views vil vise vores særlige Aurehøj-stemning. På aftenen er det muligt at stille spørgsmål gennem en chat, som man kan tilgå fra vores hjemmeside," fortæller Anette Hestbæk Jørgensen.

Hvordan vil du som rektor beskrive Aurehøjs profil og værdier?

"Aurehøjs lange tradition som musikgymnasium har skabt et engageret og kreativt musikmiljø, der også smitter af på de elever, der ikke udøver musik selv. Der er en lang række frivillige musiktilbud både inden for det klassiske musikfelt, kor, big band og rytmisk musik, og vi har årligt en lang række koncerter, musical og events, som elever og forældre kan deltage i.

Vi optager hvert år elever fra op mod 75 forskellige grundskoler. På skolen skaber vi et inkluderende miljø gennem måden, vi taler til hinanden på og måden hvorpå, vi er sammen på tværs af klasser og årgange. Vores undervisning er på et højt fagligt niveau i alle fag, der inspirerer til nysgerrighed, fordybelse og dannelse. Vores elever er stærke og selvstændige unge mennesker, der engagerer sig i det, de laver. Vi værdsætter hinandens forskelligheder, evner og holdninger. Udover musikken, så arbejder vi for en grøn profil. Vi er en del af UNESCO-skole samarbejdet og har fokus på de 17 verdensmål igennem alle tre studieår. Derudover har vi et meget aktivt klima- og miljøudvalg, som senest har lavet en bi-venlig have for at understøtte biodiversitet. Vi bliver til september 2021 en del af det årlige Klimafolkemøde med en ungescene her på Aurehøj," fortæller Anette Hestbæk Jørgensen.