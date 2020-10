Astrid Krag: 'Vi har som samfund en forpligtigelse til at anbringe tidligere og bedre'

Sent anbragte er overrepræsenteret i selvmords-, stofmisbrugs-, hjemløse- og kriminalitetsstatistikkerne, og færre får en uddannelse, fortæller social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) som grundlaget for, hvorfor hun vil anbringe tidligere.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er blevet fremlagt kritikpunkterne fra lyttemødet

Villabyerne - 09. oktober 2020 kl. 10:06 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

En af Aktionsgruppens største anker mod regeringens lovforslag er, at der ikke er noget forskningsbaseret belæg for, at flere og tidligere anbringelser hjælper barnet. På hvilket grundlag er I kommet frem til, at flere og tidligere anbringelser hjælper barnet?

"De første år er af afgørende betydning for alle børn. Alligevel er der omkring fem gange så mange, der bliver førstegangsanbragt som 16-årige som 1-årige, 2-årige eller 3-årige. Sent anbragte er også overrepræsenteret i selvmords-, stofmisbrugs-, hjemløse- og kriminalitetsstatistikkerne, og færre får en uddannelse. Derfor mener regeringen, at vi som samfund har en forpligtelse til at anbringe tidligere og bedre," siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Gitte Haslebo fra Aktionsgruppen mener, at når regeringen går ud og siger, at de vil have flere og tidligere tvangsanbringelser, bliver familier bange for kommunen og tør ikke henvende sig af frygt for at blive til en sag. Hvordan vil I undgå, at Barnets Lov kan gå hen og blive ødelæggende for samarbejdet mellem kommunen og familien?

"Vi skal gøre det rigtige for børnene hurtigere og bedre, end vi gør i dag. Kommunerne skal fortsat samarbejde med familierne, og det ændres der ikke på med Barnets Lov," siger Astrid Krag.

Aktionsgruppens forslag er, at underretningssystemet skal laves radikalt om. Ledere af dagtilbud og skoler skal ikke længere blive straffet, hvis de ikke underretter i tide, derimod skal der være et tættere samarbejde mellem familie, skolen og kommunen, hvor forældre og barnet kan få hjælp.

Er du enig i, at det nuværende strafsystem bør afskaffes og vejen i stedet bør være at styrke samarbejdet mellem familie, skole og kommune frem for flere anbringelser?

"Den skærpede underretningspligt for fagpersoner, der møder børnene, er vigtig. Underretningerne skal i høj grad ses som omsorg for børnene, og er nødvendige for at hjælpe dem, der ellers flyver under radaren. Jeg tror, at der er et stort potentiale i at udbrede de gode erfaringer, der er i nogle kommuner med at sikre tidligere og bedre underretninger til gavn for børnene og familierne," siger Astrid Krag.

Sofie Carsten Nielsen (R) mener, at der i dag allerede sker fejl i systemet, som I ikke prøver at tage læring af. Hvad er din kommentar til den kritik?

"Nu ved jeg ikke, hvilke fejl Sofie Carsten Nielsen taler om, men det er en misforståelse, at der i dag sker en masse fejl i anbringelsessager, der ville have betydet et andet resultat. Sådan er det heldigvis ikke. Ankestyrelsen stadfæster anbringelsen i 98 procent af tilfældene, så der er ikke tale om, at eventuelle fejl har haft betydning for anbringelse eller ej. Til gengæld viser undersøgelser, at børn og unge alt for ofte ikke inddrages tilstrækkeligt i deres egen sag og i beslutninger, der vedrører deres barndom og hverdag. Det ønsker jeg at ændre i Barnets Lov, der skal sætte barnets perspektiv først i alle dele af indsatsen, og her er jeg enig med Sofie Carsten Nielsen i, at der er meget at lære," siger Astrid Krag.