Astrid Krag: Hans Toft fordrejer debatten

Villabyerne har sendt Social- og Indenrigsministeriet Gentofte Kommunes opgørelse af de økonomiske effekter for – punkt for punkt - at få svar på, hvordan tallene skal forstås.

”Man glemmer helt bevidst og meget bekvemt at fortælle, at Gentofte Kommune oven i de 164 millioner kroner ekstra hvert år mister yderligere 212 millioner, fordi man samtidig ændrer på blandt andet udlændingeudligningen og kommunernes kompensation for folketal.”

”Vi har hørt lignende påstande fra Hans Toft før, men det bliver ikke mere rigtigt af at blive gentaget," slår Astrid Krag fast med henvisning til, at uafhængige eksperter tidligere har støttet ministeriets regnemetoder.

”Ministeriets gennemgang af Gentofte Kommunes regnestykke viser, at det punkt for punkt er misvisende.”

”Det er en ærlig sag, hvis Hans Toft er imod, at en velstillet kommune som Gentofte skal bidrage mere til de mere trængte kommuner. Men det fordrejer debatten at lave kreativ talgymnastik på baggrund af en politisk uenighed,” udtaler hun til Villabyerne:

Forklaringen er den, at Danmarks Statistik i efteråret 2018 reviderede Uddannelsesstatistikken i forhold til udlændinges uddannelse. Det førte til en politisk erkendelse af, at en række kommuner var blevet overkompenseret med tilskud for udlændinge, der reelt ikke medførte tilsvarende udgifter for kommunen.

”Kommunens udlægning er misvisende. Denne ordning er ikke en del af udligningsreformen, da det hele tiden har været kendt, at den ville udløbe efter to år,” lyder ministeriets svar.

Villabyerne har spurgt: Er det rigtigt eller forkert, at Gentofte Kommune mister 153 millioner kroner i kompensation for udlændinges uddannelseskriterier?

Social og Indenrigsministeriet anerkender ikke, at Gentofte Kommune reelt har udgifter på grund af et faldende befolkningstal: ”Det har aldrig været hensigten, at kommuner som Gentofte Kommune skulle kunne få del i kriteriet, som er rettet mod især yderkommuner med strukturelle udfordringer,” lyder forklaringen:

”Ministeriet anser kommunens udlægning for at være misvisende,” lyder svaret:

Punkt 3: Sanktioner til staten

Villabyerne har spurgt: Er det rigtigt eller forkert, at der i forbindelse med dækning af de ovenstående poster via skatten vil blive pålagt sanktioner til staten, så kommunen skal betale yderligere 212 millioner kroner?

”Ministeriet anerkender ikke Gentofte Kommunes regnemetode, hvor kommunen medregner overgangsordninger i regnestykket om virkningen af reformen,” svarer Social- og Indenrigsministeriet og forklarer, at fordi man har opfyldt et kriterium for at få et tilskud et enkelt år, som i tilfældet med befolkningstilbagegangen, så er det ikke det samme som, at man som kommune har reelle udgifter i den forbindelse.

”Overgangsordningerne er skabt for at udfase en tidligere overkompensation. De bør i sig selv ikke være anledning til at sætte skatten op,” skriver ministeriet til Villabyerne.