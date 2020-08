Mens det nuværende Eremitageslot er velkendt for alle, der i dag besøger Dyrehaven, er det ganske få, der kender til slottets forgænger. 26. august sættes jagten ind efter forgængerens placering. Foto: Thomas Rahbek

Arkæologer går på jagt efter den første Eremitage

Tilskuere er velkomne, når arkæologer går i jorden onsdag 26. august tæt på det nuværende slot for at finde spor af Christan 5.'s Eremitage, der blev nedrevet i 1730'erne

28. august 2020

I anledning af 350-året for det danske parforcejagtlandskabs etablering rykker arkæologer fra Kroppedal Museum og Museum Nordsjælland onsdag 26. august ind i Dyrehaven for at gå på jagt efter stedets første Eremitage.

Det Eremitageslot, vi alle kender, er nemlig ikke det oprindelige. Det første byggede Christian 5. tilbage i 1694 til ophold under sine parforcejagter.

"Siden nedrivningen af den første Eremitage i 1730'erne har det været lidt af en gåde, hvor præcis den første Eremitage lå. Til trods for, at netop denne bygning ellers husede lidt af en verdenssensation; nemlig verdens først kendte eremitagebord," beretter site manager for Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Jesper Munk Andersen, i en pressemeddelelse fra Museum Nordsjælland.

"Teorierne har siden været talrige fra en placering ved Stokkerup Kær til en lokalitet tættere ved Øresund, uden det nogensinde er lykkedes at finde husets eksakte lokalitet," fortsætter han.

Bord skabte sensation Om eremitagebordet, som Ole Rømer formentlig udtænkte konstruktionen af, fortæller Jesper Munk Andersen:

"Bordet - hvis midte på forunderlig vis kunne forsvinde ned i etagen under for kort efter at dukke op igen fyldt med alverdens lækkerier - var så epokegørende, at det ikke blot gav navn til Christian 5.'s jagthus i Dyrehaven, men kom til at danne mode rundt ved flere europæiske hoffer, der kopierede bordet for at kunne spise "en eremitage" - i ophøjet ensomhed uden tjenerskab - et modelune med noget så sjældent som dansk ophav blandt samtidens konger og fyrster."

Gåden om Eremitagens placering forsøges nu løst, når arkæologerne går i jorden for at undersøge et område tæt ved det nuværende slot efter spor.

"Det er nemlig i området tæt ved slottet, at en række genfundne kort fra tiden omkring år 1700 fortæller os, den første Eremitage skulle have ligget. Og da denne placering stemmer overens med den eneste udførlige beskrivelse af huset fra 1702, peger alt i retning af, at sporene efter Eremitagen må gemme sig netop her," fortæller Jesper Munk Andersen i pressemeddelelsen.

Det er dog først efter arkæologernes undersøgelser, at det fuldgyldige bevis foreligger og gåden kan erklæres for løst.

På dagen for udgravningerne vil det være muligt ved selvsyn at følge jagten.

Kom på særomvisning Udfaldet af undersøgelserne vil blive præsenteret mere indgående for publikum i weekenden 5.-6. september, hvor Nationalmuseet i samarbejde med Jesper Munk Andersen udbyder en række særomvisninger med en guidet tur indenfor i det nuværende slot og en præsentation af udgravningsresultaterne udenfor.

Billetter købes på www.eremitageslottet.dk. jesl