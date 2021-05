Farmaceut Zaydoon Neesan fra Charlottenlund Apotek er ved at foretage en antistoftest. Apoteket reklamerer med, at de kan skabe sikkerhed for, om den vaccine, man har fået, nu også virker, men den ekspert, Villabyerne har talt med, ser ikke den lysende idé i det. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Apotek tilbyder test, der skal vise, om din vaccine virker: "En rigtig dårlig idé," lyder kritikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Apotek tilbyder test, der skal vise, om din vaccine virker: "En rigtig dårlig idé," lyder kritikken

Charlottenlund Apotek sælger en antistoftest, som de anbefaler man tager hver tredje måned for at se, om virkningen af ens vaccine ebber ud. Men det er en dårlig idé, mener vaccineekspert

Villabyerne - 19. maj 2021 kl. 05:06 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

"Virker vaccinen - få svar på 10 minutter."

Under den overskrift reklamerer Charlottenlund Apotek for en antistoftest, der ifølge apoteket kan vise, om du er immun og dermed sikret mod covid-19.

Det sker i samarbejde med firmaet Medkoncept, hvis antistoftest kommer fra franske Biosynex. Selve testen består af et enkelt prik i fingeren, og svaret kommer hurtigt på sms eller mail.

"Alle data viser, at en vaccinationseffekt aftager, og man formoder, at cirka 6-8 måneder efter man er færdigvaccineret, har man behov for fornyet vaccination. Og viden herom opnår man netop meget nemt ved at lade sig antistofteste," siger apoteker Hanne Rothe.

Sundhedsstyrelsen var tirsdag i denne uge ude med en udmelding om, at tidligere smittede og vaccinerede personer er immune i mindst otte måneder.

En dårlig idé Villabyerne har stillet en række spørgsmål til Lægemiddelstyrelsen, blandt andet om det er nødvendigt at tage en antistoftest for at sikre sig, at vaccinen virker.

"COVID-19-vaccinernes effekt ligger på mellem 94-95 procent. Det betyder selvfølgelig, at nogle få borgere godt vil kunne blive smittet med COVID-19, selvom de er vaccineret, men det er vigtigt at understrege, at vaccinerne uanset hvad i væsentlig grad reducerer risikoen for et alvorligt sygdomsforløb," siger enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, Hanne Lomholt Larsen, i et skriftligt svar.

Det har ikke været muligt at få hverken be- eller afkræftet hos Lægemiddelstyrelsen eller Statens Serum Institut, at man med en antistoftest på den måde kan følge med i, om virkningen af ens vaccine er ved at ebbe ud.

Villabyerne har også været i kontakt med Søren Riis Paludan, der er professor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, hvor han blandt andet har forsket i vacciner. Han mener ikke, at en antistoftest for at se om ens vaccine virker, er en god idé.

"Det er en rigtig dårlig idé. Mange responderer svagt, men det vil stadig være nok til at være beskyttet," siger han.

Hanne Rothe er i løbende kontakt med Medkoncepts lægefaglige direktør, og hun holder fast i, at testen er præcis og effektiv.

"De her test måler på IgG (et bestemt antistof, red.) og viser, om der er antistoffer eller ej. Så det forstår jeg ikke, hvorfor han siger. Coronavirus afsætter spor hos den normale person i immunapparatet. Ved at måle IgG får man en nøjagtig markør om immunforsvarets ene del er aktiveret og dermed også indirekte om personen har celler, som kan aflive virus," siger apotekeren.

Hun fremhæver, at det er en test, der allerede er i brug i Danmark og at den er godkendt og 100 procent sikker.

Apoteket og Medkoncept anbefaler, at man tager en antistoftest hver tredje måned, så man kan se, hvor man er henne - og hvor sikker man er på ikke at blive syg.

En antistoftest hos Charlottenlund Apotek koster mellem 220 og 265 kroner, men apoteket reklamerer med nedsat pris i en periode.

Lørdag den 29. maj fra klokken 11-14 og mandag 31. maj fra klokken 14.30-17.30 vil speciallæge og direktør i Medconcept, Preben Joffe, være til stede på apoteket for at give råd og vejledning og svare på spørgsmål om antistoftesten.