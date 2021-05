Se billedserie Anna Riisager, der går i 2.g på Ordrup Gymnasium, har under corona haft nogle milepæle for at holde modet oppe. Men hun har nu skiftet strategi.

To gymnasieelever fra Ordrup Gymnasium skriver dagbog til Villabyerne om den gradvise genåbning af gymnasiet. Læs her andet uddrag af deres dagbøger, hvor skuffelsen over aflyste studieture og eksamen fylder

Villabyerne - 21. maj 2021 kl. 09:30 Af Anna Riisager Kontakt redaktionen

Nu har vi 2.g'ere været tilbage i fysisk skole et stykke tid, og jeg føler endelig, at rutinerne er kommet helt på plads igen.

Jeg har genfundet min evne til at stå tidligt op og ikke kun springe ud af sengen 15 minutter før Zoom-start, og jeg har igen fundet balancen mellem det sociale og det akademiske.

Vi har lært at selv-teste, og det er overraskende ikke så slemt, når man selv kan kontrollere pinden i næsen.

Vi har også lige trukket vores eksamener på skolen. Man kunne høre henholdsvis angst-brølene og glædes-jublen fra 3.g'erne, da rektor Søren læste op, hvad de havde trukket i deres afsluttende eksamener.

Mit hjerte hamrede også, da vores eksamensfag blev udtrukket 6. maj kl 12. I min klasse blev alle lettede, da vi erfarede, at vi alle havde trukket lige netop det, vi helst ville op i.

Det er lidt sært med de eksamener, som vi har trukket, men som vi ikke skal op i, og hvor vores årskarakter bliver fordoblet i stedet.

Lave forventninger Det hele har dog ikke været så ligetil.

Vi fik ret pludseligt aflyst vores studietur. Turen gik til Århus, og ikke til Asien, som det ellers var planen, men det var stadig noget, hele årgangen havde set rigtig meget frem til.

Det er et mønster, jeg har lagt mærke til under coronaen. Jeg har klamret mig til visse milepæle for at holde hovedet højt. Først var det tanken om, at vi kunne komme til Asien i 2.g.

Så var det Roskilde Festival, rejser, gallafest på skolen og 18-års fødselsdagsfester. Efterhånden som disse ønsker ikke kunne opfyldes, mistede jeg langsomt modet.

Jeg holder mine forventninger lave disse dage for at mindske en eventuel skuffelse. Dog ved jeg også, at jeg skal prøve at finde det positive i de små ting.

F.eks. arrangerede skolen endagsture for alle 2.g-klasser. Nogle klasser var på naturreservat, en klasse gik 32 kilometer på Møn og vores klasse var på tur med religion. Vi fik et indblik i buddhismen i Danmark, da vi besøgte buddhisterne i Hellerup, samt var i katolsk kirke.

Derefter stod den på skattejagt i Kongens Have.

Tag en dag ad gangen Når man betragter omstændighederne, var det rigtig hyggeligt, og noget alle trængte til. Vi nød solen, at vi var ny-testede og ikke mindst de nyåbnede cafeer.

Det kan godt være, at det ikke var en tur til Japan eller Singapore, men man kunne mærke, at allerede på en endagstur som denne blev fællesskabet styrket. Jeg tror, det er vigtigt, at man prøver at forblive positiv her i slutspurten.

Det kan godt være, at man ikke kan foretage sig det helt store lige nu, men så man fokusere på de små ting som hyggelige skoleture, samværet i mindre grupper - og i øvrigt tage det en dag ad gangen. Forhåbentlig bliver vi snart vaccineret, og indtil da går det nok. Vi skal nok få revanche.