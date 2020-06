Anmeldelser om tre indbrud det seneste døgn

I tidsrummet fra den 25. maj til den 29. maj har der været indbrud på Fæstevej i Gentofte. Indbruddet er sket via et kældervindue, der er opbrudt. Umiddelbart er intet stjålet.

Fra 10. maj til 24. maj har der været forsøgt indbrud i en lejlighed på Strandlund i Charlottenlund. Her var en terrassedør forsøgt opbrudt.

I tidsrummet fra 29. maj kl. 17 til 1. juni kl. 10.44 har der været indbrud i villa på Rørskærsvej, 2820. Anmelder oplyser, at et kældervindue var aflistet og at der her var stjålet sølvtøj.