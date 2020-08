Den Døende Svane, med Ida Preatorius og Niklas Walentin på violin. Foto: France de Krassilnikoff

Send til din ven. X Artiklen: Anmeldelse af Lyse Nætter: Eminente kunstnere fik os til at glemme corona for en stund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anmeldelse af Lyse Nætter: Eminente kunstnere fik os til at glemme corona for en stund

Lyse Nætter på Bellevue Teatret bød på dans, sang og poesi i de sommernætter, der ikke sover - de blunder kun. Villabyernes anmelder kvitterer med fire stjerner

Villabyerne - 05. august 2020 kl. 15:00 Af Pia Stilling Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verdensballetten med operasanger Jens-Christian Wandt i spidsen skulle for 13. gang have forgyldt den danske sommer med stjerner fra ind- og udland rundt om i landet, men pandemien spændte ben for den plan, og alt måtte aflyses.

Nu er Jens-Christian Wandt ikke den, der lader sig slå ud og bare sætter sig og venter på bedre tider. Han skaber de bedre tider selv, og det blev til aftenen Lyse Nætter, der første gang blev opført i Skagen midt i juli med kunstneriske venner fra Danmark.

Lørdag aften var koncertforestillingen for en enkelt aften rykket indenfor i Bellevue Teatret. Ved flyglet sad Alexander McKenzie og på violinen Niklas Walentin. De er en dynamisk, talentfuld og charmerende duo, der musikalsk favner alt fra danske sommersange til opera - både som duo og som akkompagnatører.

Duoen spillede George Gershwins 'It Ain't Necessarily So,' 'Thaïs, Méditation' af Jules Massenet, 'Czardas' af Vittoria Monti, og denne aften ikke mindst titelmelodien til Matador til ære for nys afdøde Bent Fabricius-Bjerre.

Smukt og vedkommende Fra balletten optrådte solodanser Ida Praetorius med 'Den Døende Svane'. Den lille solo blev skabt i 1907 af Mikhail Fokin til ballerinaen Anna Pavlova, som gjorde den verdensberømt.

Koreografien er enkel, når den spinkle svane kommer til syne på scenen med ryggen til publikum på tå og med armene yndefuldt bølgende til Camille Saint-Saëns melankolske og letgenkendelige musik.

Det er enkelheden, der gør fortolkningen af koreografi, musik og historie så hunde­svær. Ida Praetorius og mange andre danserinder efter Pavlova har noget at leve op til. Ida Praetorius fortolkede både musikken og den rørende og melankolske historie om svanen, så man føler med hende, når hun yndefuldt drager sit sidste suk som svane.

Sammen med kollegaen Liam Redhead dansede Ida Praetorius også uddrag af 'Chorale Dances', koreograferet af Tobias Praetorius til Kammerballetten i 2019 og med musik af Johan Sebastian Bach.

Liam Redhead var flot og sexet i sort og med åbentstående skjorte overfor Ida Praetorius ligeledes i sort. De starter i duet, men Redhead ender alene. Det er sjældent set, at en duet bliver en solo. Det var smukt og vedkommende.

Stensikker sopran Sopranen Clara Cecilie Thomsen fortolkede George Gershwins 'Summertime' og Giacomo Puccinis smukke arie 'O Mio Babbino Caro'. Clara Cecilie Thomsen er talentfuld og rammer de højeste toner så sikkert, at ingen er nervøse for, at hun kikser. Sammen med aftenens vært blev det til Mozarts 'La chi darem' fra operaen Don Giovanni, 'Lippen Schweigen' af Franz Lehar.

Preben Kristensen fremførte Jens Christian Grøndahls nyskrevne sommermonolog om 'Lyset på Skagen', inspireret af 'Danmark, nu blunder den lyse nat'. Det var poetisk, og Preben Kristensen foredrog, så publikum næsten befandt sig på Grenen. Mere poesi blev det til i Benny Andersens 'Svantes lykkelige dag'.

Jens-Christian Wandt bandt løjerne sammen som aftenens konferencier og bidrog udover duetter med Clara Cecilie Thomsen til sommerstemningen med 'I de lyse nætter' af Mogens og Dagmar Schrader.

Lyse Nætter Lyse Nætter på Bellevue Teatret 1. august.

Arrangør: Jens-Christian Wandt.

Medvirkende: Jens-Christian Wandt, Niklas Walentin, Alexander McKenzie, Clara Cecile Thomsen, Ida Praetorius, Liam Redhead og Preben Kristensen. Lyse Nætter på Bellevue Teatret 1. august.Arrangør: Jens-Christian Wandt.Medvirkende: Jens-Christian Wandt, Niklas Walentin, Alexander McKenzie, Clara Cecile Thomsen, Ida Praetorius, Liam Redhead og Preben Kristensen. Aftenen sluttede med åbent tag til 'Danmark, nu blunder den lyse nat'.

Når nu Verdensballetten ikke kunne gennemføres i år, blev det til det mindre i det mere med hele 14 indslag med eminente danske kunstnere, og det er flot i en corona-tid.