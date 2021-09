Anmeldelse: Styrken i Peter Øvigs historie er kampen for at finde sig selv

Zombieficering

Med en ungdommelig flirten med 1960'er hippiernes antipsykiatriprotest og Galebevægelsen, var kimen lagt hos forfatteren til en nærmest dødelig angst for elektrochokket. Men vrangforestillinger om, at hustruen havde fundet en anden og var i færd med at stjæle hans penge, parret med frygten for at ende som en zombie, drev ham på selvmordets rand. Helbredelsen havde dog sin pris: "Jeg skal lære mig selv at kende igen, mine nærmeste skal lære mig at kende på ny, og der eksisterer ingen manual."