Alban Lendorf og Sonja Richter leverer en dramatisk og hed nat med Frk. Julie på Bellevue Teater. Pressefoto: Robin Skjoldborg

Anmeldelse: Sex er i den grad på tapetet

Thure Lindhart slipper godt fra sin instruktørdebut med forestillingen Frk. Julie på Bellevue Teatret, hvor dramatik og sex i den grad er på tapetet. Villabyernes anmelder kvitterer med 4 stjerner.

Villabyerne - 20. juli 2021 kl. 15:33 Af Pia Stilling Kontakt redaktionen

August Strindbergs naturalistiske sørgespil fra 1888 havde premiere i marts 1889 i København, og Strindberg skrev faktisk stykket i en villa i Tårbæk, hvor han boede med sin familie på det tidspunkt. Siden har stykket været fortolket et utal af gange - både på film og teater, ligesom den svenske koreograf Birgit Cullberg i 1950 skabte en balletversion om overklassefrøkenen Julie og tjeneren Jean.

Ved tilblivelsen af forestillingen på Bellevue Teatret er flere trådt ud af deres vante roller. Skuespiller Thure Linhardt har sin instruktørdebut, og solodanser Alban Lendorf debuterer som skuespiller i rollen som tjeneren Jean. Sonja Richter spiller frøken Julie, og Jeans forlovede Kristin spilles af Sara Hjort Ditlevsen.

Alban Lendorf er udseendemæssigt nærmest idealet på Strindbergs Jean. Han er flot og rå på en gang. Han er elegant på en sexet måde, og sex er i den grad på tapetet denne Sankt Hans-aften, hvor handlingen udspiller sig. Vi befinder os på et gods (formentlig i Sverige), hvor greven er væk over natten. Standsforskellene flyder, safterne stiger, og den unge frøken muntrer sig med godsets ansatte - og især med Jean.

I udkanten af dramaet står tjenestepigen Kristin, der er fornuftens stemme. Hun formår dog ikke at trænge igennem til de to. Sara Hjort Ditlevsen er på en gang selvudslettende og fordømmende overfor sin forlovede og til dels også overfor den fine frøken, der i den grad er ved at dumme sig. Hun bevæger sig som en moderne danser, og det klæder rollen. Det bliver næsten sjovt, når hun helt bogstaveligt falder i søvn på køkkengulvet efter dagens arbejde.

Alban Lendorf har meget med sig fra ballettens verden, hvor han har fortolket prinse- og skurkeroller gennem karrieren. Mimikken er derfor ikke noget problem, og hans stemme brænder også fint igennem, og han falder ikke på nogen måde igennem i samspillet med sin meget erfarne kollega, Sonja Richter. De gnistrer begge to, både når den erotiske ild brænder mellem dem, eller han fornedrer og ydmyger hende, og hun på det groveste udskammer ham. Sonja Richter springer mellem at være en naiv lille pige, sexet og liderlig, magtsyg og inderligt ulykkelig. Hele følelsesregistret bliver brugt.

Den sidste aktør på scenen er den violinspillende voyeur, der følger personerne. Det er den unge Andreas Bernitt, der fortolker sin egen musik, når ikke Alban Lendorf er med på flygelet - (endnu en ukendt side af Lendorf). Det giver et interessant aspekt at have musik med som medspiller og stemningsskaber.

Forestillingen er dejlig fysisk, og det er en god måde at vise den hele tiden skiftende magtbalance mellem Jean og Julie. Hvem står på bordet og har overtaget, og hvem ligger på gulvet.

Thure Lindhardt har af indlysende grunde benyttet sig af, at Alban Lendorf er danser, og der er flere gode danse med ham alene og mellem ham og Sonja Richter. Lendorf er naturligvis fantastisk, og han formår at trække Sonja Richter op på sit niveau.

Maja Ravns scenografi er enkel og består hovedsageligt af hvidmalede rammer, der er opstillet i en let konstruktion på bagscenen, og som enkeltvis kan pilles ud og indramme skuespillerne.

Strindberg skildrer klasseforskelle og ambitioner om at bryde ud fra underklassen og bryde sociale mønstre. Det er eviggyldigt, og især hans tanke om at kvinder skal være noget i sig selv, er relevant for et publikum i 2021.

Historien er dramatisk, for livet bliver ikke det samme efter denne på flere måder hede nat, og der afsløres næppe for meget ved at sige, at ikke alle overlever. Thure Lindhardt har i sin instruktion skruet op for dramaet, så det til tider bliver næsten uudholdeligt og for manieret teatralsk til det intime kammerspil, hvor publikum er placeret på scenen.

Fakta

Frøken Julie på Bellevue Teatret - premiere den 18. juli 2021

Manuskript: August Strindberg

Instruktion: Thure Lindhardt

Scenografi: Maja Ravn

Komponist og musiker: Andreas Bernitt

Medvirkende: Sonja Richter, Alban Lendorf, Sara Hjort Ditlevsen og Andreas Bernitt

Varighed: 1 time og 45 minutter uden pause

Spilleperiode: 18. til 29. juli 2021 og 27. til 30. januar 2022.